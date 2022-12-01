12月新制開跑！口罩解封、北市禁用塑膠杯　懶人包一次看

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一、12月起口罩鬆綁
隨著國內疫情趨緩，日前指揮中心宣布，從12月1日起取消全部室外空間、室外場所，應全程配戴口罩的規定，另外宴席間不得逐桌敬酒、茶的限制也一併取消，但是如跨年等大型室外活動之規定，仍將視近期疫情變化，另行研擬。
指揮中心強調，從國外入境的旅客，需要進行7天自主防疫，過程中若想外出，要提供2天內家用快篩陰性結果，除了在外用餐可拿下口找，其他時間都要確實配戴，並維持社交距離。
而確診居隔者，經過5天隔離期後，還要進行自主管理，期間也同樣要維持社交距離、外出需全程配戴口罩。
二、12／2開放5-11歲兒童追加劑！5歲至未滿6歲可打單價BNT
指揮中心指出，從12月2日起，「莫德納雙價BA.4/5次世代」將提供給已完成接種莫德納或Pfizer-BNT基礎劑之滿6歲至11歲兒童作為追加劑接種；另對於滿5歲至未滿6歲兒童，則提供單價Pfizer-BioNTech疫苗(兒童劑型)作為追加劑接種，以追加提供免疫保護力。
三、第8輪「實名制家用快篩」12／1上路、2類人免費領快篩
中央流行疫情指揮中心日前表示，為因應民眾有購買家用抗原快篩試劑之需求，故從12月1日起，實施第八輪家用抗原快篩試劑實名制，每輪每位民眾可購買1份5劑，份數最多可購買6份共30劑，售價與先前一樣，維持每份500元。
另外，為保障幼兒與長者健康，故民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1957年（含）以前出生」之長者健保卡，免費領取1份快篩試劑。
四、入境人數限制取消、探病有條件開放
指揮中心宣布，從今年12月10日零時起，將取消入境人數限制，另外，全國醫院也從12月10日有條件開放探病，每日固定探病時段，每名住院病人每次2名訪客為限，但若有病危探親、需陪同病人實施手術等特殊原因不在此限。
五、台鐵新增9家行動支付業者
台鐵表示，為增加民眾便利性，從12月1日起，全台191個車站，將新增9業者加入行動支付購票，其中包括台灣Pay、街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付。
六、北市YouBike1.0退場、YouBike2.0滿站增時功能上路
北市交通局表示，YouBike1.0將於12月3日起停止營運，但緩衝期間仍可還車，6日前借用的YouBike1.0自行車，可至尚有空位的車柱歸還，雙北邊境使用率高的30場站如南港、關渡，12／7～12／9仍可還YouBike1.0。
但從12月10日開始，1.0將無站可還，若民眾騎錯需負擔新台幣350員調度費。
後續接替的YouBike2.0也將新增「滿站增時」功能，如民眾還車時找不到空位，可善用此可能，以多獲得15分鐘免費時間，使用時需登入官方APP，並開啟收機GPS定位。
七、4縣市擴大「科技執法」
12月1日起，新北市板橋、中和、永和、三重、新莊、土城、蘆洲、泰山、五股及八里等行政區計有16處路口正式啟用科技執法設備。
台北市新增20處易肇事路口，建置交通科技執法設備，針對車輛不停讓行人、闖紅燈與轉彎未依規定行駛等違規項目偵測取締。
雲林選定9處進行科技執法，建置「路口多功能交通違規科技執法設備」，取締超速、闖紅燈、未依標誌標線行駛、不禮讓行人等。
高雄新增16處路口科技執法、固定式測照設備。
八、北市試辦路邊停車無紙化開單
為響應環保，北市從12月1日起實施路邊汽車計次收費路段無紙化開單，已登記的民眾停於路邊計次收費停車格，將由開立停車單改為簡訊通知。
九、12月起北市飲料店進用一次性塑膠杯
環保局表示，禁用實施後，預估每年可減少7600萬個以上的塑膠杯，並減少912公噸塑膠使用量，呼籲民眾未來可自備環保杯，仍可享有最低5元的優惠。
十、盤中零股交易撮合時間縮短為1分鐘
金管會表示，為提升盤中零股市場流動性，將於12月19日起，縮短交易撮合間隔時間，由3分鐘改為1分鐘。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。