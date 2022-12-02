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最夯平價小火鍋！六扇門新品椒心濃奶鍋「買1送1」限3天

▲平價小火鍋「六扇門」，冬季推出全新椒心濃奶鍋，結合麻辣鍋及牛奶鍋兩大人氣口味，更祭出「買1送1」優惠寵客，12/2～12/4限3天椒心濃奶鍋限量「買1鍋送1鍋」！（圖／翻攝自六扇門FB）
▲平價小火鍋「六扇門」，冬季推出全新椒心濃奶鍋，結合麻辣鍋及牛奶鍋兩大人氣口味，更祭出「買1送1」優惠寵客，12/2～12/4限3天椒心濃奶鍋限量「買1鍋送1鍋」！（圖／翻攝自六扇門FB）

記者蕭涵云/台北報導

近期被稱為最夯平價小火鍋的「六扇門」，冬季推出全新椒心濃奶鍋，特別把秋季暢銷排行榜上、名列前茅的麻辣鍋及牛奶鍋，兩款人氣口味巧妙結合，更祭出「買1送1」優惠寵客，12/2～12/4限3天椒心濃奶鍋限量「買1鍋送1鍋」！剛好天氣變冷可以約上好朋友划算暖暖身，實在太貼心啦。

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自從物價上漲，不少平價鍋物也擋不住跟著悄漲價，導致民眾心中高CP值的百元鍋物排行榜也跟著動搖！挺過漲價考驗的「六扇門」，不只價格實惠，竟還擁有超強吃到飽自助區，而且選擇多元，竟能吃到古早味豬油拌飯、爆米花、冰淇淋和霜淇淋，還有咖啡機等飲品可以喝，也太佛心了吧。

12月六扇門還推出壓軸新品椒心濃奶鍋，將秋季暢銷排行榜最受歡迎的兩大鍋物，麻辣鍋及牛奶鍋結合成滑順的紓壓系麻辣新品，充滿大紅袍花椒配上數十種中藥的獨門椒麻醬，香辣風味再調入嚴選紐西蘭頂級牛奶，辣感溫和卻能吃得到椒麻香氣。喜歡麻香辣勁的消費者很值得一試，如果喜歡濃厚奶味的朋友，推薦還可以升級起司版。

更誇張的是，歡慶新鍋上市，六扇門竟然推出椒心濃奶鍋限量「買1鍋送1鍋」優惠。12/2～12/4連續3天「椒心濃奶鍋」買1送1，只要買1鍋，另1鍋就由六扇門請客喔，全台1000組（每人限購乙組，售完為止）。

提醒大家此「買1送1」優惠僅限內用「椒心濃奶鍋＋豬肉」，且限購買當天使用完畢，恕無法更換肉品、肉片加量及升級起司。以下門市不適用：龜山文化一店、新豐新興店、竹南博愛店、西屯河南店、彰化鹿港店、仁武仁雄店、高雄十全店、高雄林園店、高雄後勁店、高雄昌裕店、高雄青年店、鳳山光復店、岡山溪東店、台東博愛店、金門金寧店、中和莒光店，吃優惠之前看清楚才不會白跑一趟喔。

另外，老先覺全台也展開12週年慶，即日起至12/31祭出「開鍋招柴」優惠活動，每消費一鍋（含內用、外帶、外送），即可獲得「開鍋招柴券」1張（依此類推），打開即有機會獲得超可愛的台灣知名IP聯名「柴語錄聯名商品」，包括多功能保冷袋、柴犬造型杯套等週邊商品，還有與暖心進補美食「超值優惠券」。同集團旗下的潮味決也同樂3週年慶「潮吉有柴」，一樣即日起至12/31，單碗消費滿150元（含內用、外帶、外送），即可獲得「潮吉有柴券」1張（依此類推），張張有獎，吃越多越有機會狂拿柴語錄聯名商品與超值優惠券。

▲超狂平價小火鍋「六扇門」新品椒心濃奶鍋「買1送1」，12/2起限3天開搶全台1000組。（圖／翻攝自六扇門FB）
▲超狂平價小火鍋「六扇門」新品椒心濃奶鍋「買1送1」，12/2起限3天開搶全台1000組。（圖／翻攝自六扇門FB）
▲老先覺「剝皮辣椒瓜仔雞鍋＋柴語錄」。（圖／吾蜂美味集團提供）
▲老先覺「剝皮辣椒瓜仔雞鍋＋柴語錄」。（圖／吾蜂美味集團提供）
▲「柴犬造型杯套」加價購149元。（圖／吾蜂美味集團提供）
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