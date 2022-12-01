身家百億向太「獨自搭巴士」沒保鑣！網看傻：真的不安全
今年63歲的「向太」陳嵐是演藝圈有名的女強人，23歲便嫁給向華強，成為先生事業的得力助手。她時常透過微博、抖音和粉絲互動，上月29日更分享自己從澳門回香港的短片，豈料身價百億的她，竟然搬了2大箱行李獨自搭「客運」，甚至沒有帶著保鑣隨行，讓網友驚呼「不怕遇到壞人嗎」、「真的不安全」。
娛樂中心／綜合報導
陳嵐11月29日在抖音分享名為「從澳門Tiffany House回香港的家」的短片，只見她從專車下來，身邊也有幾位保鑣陪同，之後便參觀建造得美侖美奐的豪宅。豈料，畫面卻突然來到她搭乘金巴（港珠澳大橋穿梭巴士）的畫面，她邊拍風景邊說：「港珠澳大橋上面的美景很漂亮」。
不過，陳嵐也透露，「澳門的同事也擔心我，香港的同事也擔心我，杭州的朋友也擔心我，怎麼可以一個人推兩個行李坐巴士」，但她接著說「為什麼不可以，年輕時候可以，我現在我也不覺得自己老，我覺得這個很正常很自然的事，這證明我還沒有老到拿不動行李，其實我跟大家都是一樣的」。
順利抵達香港後，她也開心地對著鏡頭比YA，「第一次坐金巴，從澳門回香港，其實蠻快的，很方便」，看來這次的巴士體驗相當不錯，一路上似乎也沒被其他乘客認出。短片一出，有網友稱讚，「向太一點也沒有豪門的架子，心地善良，氣質也好」、「您這叫體會生活」、「嵐姐好美」、「搭巴士好接地氣」；但也有網友擔心她，「向太一個人坐巴士，真的不安全啊」、「朋友是擔心妳被綁架啦」、「不怕遇到壞人嗎，要小心點呀」、「向太要注意安全哦」，掀起熱議。（編輯：郭佩蓉）