全支付買「台鐵車票」爽拿20%回饋！線上購物滿額雙重送
台鐵將於今（1）日開始增加電子支付管道，包括「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」等9家業者。全聯全支付也在第一時間推出優惠，於2022年12月1日~2023年1月31日，全台臺鐵局電腦售票窗口，使用全支付購票，不限消費金額，可享20%回饋；線上購綁訂全支付消費滿額點數雙重送。同時，每月1號的全盈+PAY會員日登場，買拿鐵買3送3，推薦好友註冊再得66元全盈儲值金！
記者鍾怡婷/綜合報導
台鐵於「台鐵行動支付啟動儀式」指出，電子支付方式將於全台台鐵局191個車站436個電腦售票窗口上線使用，相較於現行信用卡購票、退票，於退票時須持原購信用卡辦理，使用條碼支付購票付款後，辦理退票時不需出示條碼，系統就可逕行退款﹑提供民眾購票更加便利的服務。可使用電子支付平台包括「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」等9家業者。
全支付也立刻推出限時活動，即日起至明年1月31日，全台臺鐵局電腦售票窗口，使用全支付購票，不限消費金額，可享20%回饋，單筆最高回饋全點100點，數量有限送完為止。並且結合「PXGo!全聯線上購」、「小時達」推出限時三日新戶優惠，12月4日前註冊成為全支付會員，首筆「PXGo!全聯線上購」包含小時達、分批取及預購皆可享優惠，首筆消費滿88元，立即贈全點88點，限量1000名。第二彈祭出雙12年終盛典點數雙重送，2022年12月９日~2022年12月１4日，單筆消費滿1200元，送全聯福利點800點，全支付再加碼送全點40點，福利點10點可透過全支付「兌點」轉換成全點1點(1點等於1元)，全點可於全支付所有合作店折抵使用。
而今日也是每個月1號的全盈+PAY會員日！「全家」APP隨買跨店取取使用全盈+PAY支付，即享Let’s Café中杯經典拿鐵買3送3優惠，再享「全家」會員點數加倍送，只有全盈會員才能享有！12/31前成功推薦好友註冊全盈+PAY，推薦1人還可回饋66元全盈儲值金！