為監視器設備槓上議會 柯文哲：還沒下台藍綠就開始污錢
台北市長柯文哲今（1）日上午召開記者會，針對日前警察局監視器系統預算覆議案遭到駁回一事進行說明。柯文哲在致詞時也將矛頭對準台北市議會與監視器系統廠商，直指「我柯文哲還沒下台，你們國民黨跟民進黨已經開始聯合起來污錢了，這要浪費掉8.6億，國家可以這樣幹的嗎？」
記者丁上程／台北報導
柯文哲表示，市警局的監視器系統要進行汰舊換新，從過去30萬畫素的監視器提升到200萬畫素，因此網路傳輸系統也要隨之提升。而傳輸速度有分為2M跟3M的差別，但嚴格審視下全北市約莫85%的攝影機用2M就已經相當足夠，但議會卻在審查預算時下但書，必須要全面升級為3M，若使用2M網路的話，則要將攝影機改為舊款100萬畫素的，否則預算不予動支。
「1400萬支攝影機全部改3M，一年傳輸費用要多8600萬，連續用10年就是8.6億；至於2M要改用100萬畫素的攝影機，都已經要停產了。」柯文哲怒批，議會這條但書就是要逼迫市府全數升級3M網路，並且圖利攝影機系統業者。
柯文哲強調，要提出覆議時，為了擔心影響議員選舉時間，因此還延後了一週才提，「結果發生什麼事？覆議流程就這樣呼隆呼隆就給它過去了。」柯文哲怒批，自己還沒下台，國民黨跟民進黨就開始聯合起來污錢，這要浪費掉8.6億，國家可以這樣幹的嗎？「我知道你們法律程序走完了，拿你們沒有辦法，我直接訴諸民意，我們不允許這種財團勾結議會，來詐取國家的錢，我不同意。」