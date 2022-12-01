威爾史密斯講到呼巴掌又哭了！9歲姪子：你為什麼要打人
黑人巨星威爾史密斯（Will Smith）3月在奧斯卡頒獎典禮上，不滿生病的老婆被調侃，衝上台掌摑頒獎人克里斯洛克（Chris Rock），他從打完人隔天懊悔到今天，道歉不下數十次，但克里斯至今仍拒絕原諒。威爾近日上節目提及，9歲姪子問他為什麼要打人，當場淚灑攝影棚，「我不想成為這樣的人...」
娛樂中心／綜合報導
威爾史密斯上脫口秀節目《The Daily Show》宣傳新片《自由路上》，主持人聊到8個月前的毆人事件，威爾坦言當天憤怒情緒被驅動，一時沒有忍住，做出不當行為，對外界感到深深地抱歉，「我失控了，你們明白吧？那天晚上經歷了一些事情，但這完全無法合理化我的所作所為」。
錄影中途，威爾史密斯拿出衛生紙拭淚，他形容當下的感覺像小男孩看到爸爸打媽媽，內心情緒在翻湧，「但那不是我想成為的人」。威爾透露，打人當天，可愛的姪子熬夜等他回家，他坐在廚房，姪子坐在他腿上，手上拿著奧斯卡獎座，開口問：「威爾叔叔，你為什麼要打那個人？」他頓時語塞，姪子的話讓他一輩子忘不了，「該死！你懂嗎？真的是糟透了！」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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