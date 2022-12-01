戶外脫口罩啦！7-11開賣「5元紅茶」慶祝 潤唇膏買1送1
終於可以露臉了！考量本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，今（1）日起戶外場所將可免戴口罩。因應戶外口罩解禁的民生需求，7-11即日起推出口香糖、潤唇膏、面膜、冰品最低買一送一，並限時4天開賣「5元紅茶」與民眾同歡。萊爾富則推出無糖迷你薄荷糖任選第2件10元，約是6.3折。
記者黃韻文/綜合報導
防疫規定放寬，民眾對於戶外飲食、口腔衛生、臉部保養的需求也隨之增加，7-ELEVEN觀察發現，戶外解除口罩禁令，間接帶動潤唇膏、面膜、口香糖等商品詢問度增加近1成。因此跟著新制今（1）日上線、戶外可脫口罩，7-ELEVEN也推出碧唇小藍罐經典保濕潤唇膏買1送1，以及曼秀雷敦、DHC等多款潤唇膏任選第2件6折、美麗日記指定面膜任選買2送1。口香糖部分則有Airwaves酷涼FUN塊（冰爽檸檬／冰爽薄荷）至12月27日前第2件6折優惠。
此外，為了慶祝戶外口罩解禁，7-ELEVEN自有品牌iseLect也同步推出優惠，經典紅茶300ml六入組原價60元，12月1日至12月4日限時4天特價30元，等於買一送一，每瓶平均5元；冰品即日起至12月27日也推出指定品項2件9.5折、3件8.9折。
萊爾富同樣鎖定脫口罩商機，即日起至12月13日期間，原價39元的Halls XS無糖迷你薄荷糖，指定口味任選第2件10元，約是6.3折。此外，脫掉口罩後，不只要擦唇膏保養，也要記得刮鬍子，萊爾富門市開賣多款刮鬍刀，最低45元起救急，包括Hi-Life Original雙層輕便刮鬍刀2入45元、5入79元，以及舒適超鋒3輕便型刮鬍刀2+1入裝109元等。