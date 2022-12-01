檢討選舉大敗　時力先辦3場座談會蒐集建言

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而在被「逼宮」後，王婉諭、邱顯智、陳椒華等三人29日首度同台開記者會，陳椒華重申慰留決策委員立場，不過被王婉諭與邱顯智當場拒絕，陳椒華馬上當場走人，離開仍在進行的記者會現場。同日下午，時力發布聲明表示，本屆決策委員會對本次選舉失利，也將以實事求是之態度，誠摯負起責任，並由黨主席陳椒華即日起至各地方黨部與黨員及支持者進行懇談對話，虛心進行敗選檢討。
陳椒華今日受訪表示，九合一選舉開票當晚與隔天，她曾與多位時力候選人通電話，大家都很難過，認為明明很努力，但選舉結果卻不如預期，但候選們人也不氣餒，紛紛提問後續如果要深耕地方，黨可以給什麼支援及規劃。
陳椒華指出，有意繼續深耕地方的候選人，可以安排到地方黨部歷練，繼續加強組織與服務，或是到立委在地方的服務處工作等，因在電話中無法完整詳述，需要當面詳談，所以她將於明日起連續3天，在台中、高雄、台北辦選後座談會，一方面蒐集建言，作為改進的參考，更要與候選人們討論未來的政治規劃。
針對是否辭黨主席，陳椒華表示，如果她與決策委員們一起請辭，這些重要工作還是得有人做，且明年1月就要改選黨主席，時間緊迫，時力現在應該就各方面了解及分析敗選原因並且改進，不容許有一點空窗期，她呼籲時力所有黨公職與支持者要團結，一起走過這個低潮，為2024年大選做好準備。