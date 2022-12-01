監視系統「議會財團勾結」？柯文哲：台智光我忍你八年了
台北市長柯文哲今（1）日上午召開記者會，針對日前警察局監視器系統預算覆議案遭到駁回一事進行說明。柯文哲在記者會上，怒批台北市議會與系統廠商勾結，甚至挑明劍指業者「台智光」，直指自己擔任台北市長以來已經忍耐八年，「我跟你講一家廠商他95%的業務只有台北市政府，所以等於台北市政府被他綁住了。」
記者丁上程／台北報導
柯文哲表示，提供監視器網路傳輸的業者叫「台智光」，自己已經忍耐了八年，「當初業者與郝龍斌市府簽約，一簽就是25年，這個我也沒有辦法，而且還與市府研究是否能夠解約，還有沒有解套方案？」柯文哲說，台智光95%的業務都是跟台北市警局有關，如果監視器系統都是用他們的，如果直接解約換廠商，警察局的系統會沒辦法運作。
「台智光這個問題，我花了八年沒辦法解決，為什麼？這種系統14000支同時要轉換系統，沒有你想像中那麼容易，我們甚至找過中華電信來研究過要怎麼轉換。」柯文哲說，人家說他以前說什麼五大弊案現在都不講了，「講有什麼用？我還是要處理問題，我管你是不是弊案，是也好不是也好，我都要應付。」
「這個就是怪案，我也不曉得當初笨還是壞，才搞出這個廠商出來。」至於針對預算案審議過程中，無論是在議會委員會、黨團協商甚至覆議案審議期間，副市長彭振聲、警察局長楊源明以及民眾黨議員林國成，似乎都未表達反對意見？對此彭振聲與楊源明都表示，市府在政黨協商的角色就是盡力說明，無法對結果有所置喙。