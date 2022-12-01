曾格爾不忍了「開告網友」！美女律師嗆：我李怡貞給妳告
「登山女神」曾格爾今年10月4日以13小時無氧速攀攻頂世界第8高峰馬納斯魯峰（Manaslu）創下世界紀錄，豈料卻受到登山界質疑。對此，她昨（30）日也在臉書「開吉」，透露要吿惡意曲解、散佈不實言論的網友。而美女律師李怡貞則喊話「請妳有本事衝著我來，不要欺負善良沒有資源的民眾，我李怡貞給妳告，坐等傳票」。
娛樂中心／綜合報導
曾格爾11月30日在臉書發出聲明，表示「關於本人於10月4日登頂Manaslu，已經公開提供登頂照片、影片、GPS航跡等證明。但仍有部分網友惡意曲解，散佈不實言論，造成本人名譽嚴重受損，甚稱默認等不實論述。近期已至警局提出妨害名譽之告訴、捍衛名譽，請有心人謹言慎行」。
對此，持續關心此事件的律師李怡貞則在臉書表示，「聽說曾格爾又要開始走回三週前開始各種要告人的策略。請妳有本事衝著我來，不要欺負善良沒有資源的民眾，我李怡貞給妳告，坐等傳票」。
李怡貞今（1）日再度發文，轉發「絞肉機女神」列出的《豪洨大事記》，表示她知道很多人覺得很煩，自己的粉專為什麼變成曾格爾頻道，「不是因為我被封鎖玻璃心，也不是因為通常惹到我就會被我追著打到底，也不是因為我總賭爛插足別人婚姻還裝無辜的臭蟲，也不是因為我沒事幹，而是因為我真的覺得台灣法律對於詐騙集團真的優待」。
李怡貞也表示，「我沒有說曾格爾是詐騙，是外國登山前輩直接這樣說，但是她確實一路走偏門」，尤其打著台灣之光，代表社會公益募資，「我只是要告訴大家，這世界上還有非常多的曾格爾。方法是什麼？門道在哪裡？歡迎參考。當然你可以選擇比照辦理，可是就要賭會不會遇到一個李怡貞」。（編輯：郭佩蓉）