海洋進入生活！智慧育樂顯示應用成果發表

經濟部工業局日前於亞果遊艇高雄愛河灣會所舉辦「智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)－智慧育樂顯示應用成果發表會」，展現「智慧顯示跨域合作與系統方案整合計畫」成果。
記者陳美嘉／高雄報導
這場跨域合作成果，是由工業技術研究院輔導鏈結場域需求及面板技術，促成面板大廠友達集團達運精密、隆達及電子紙龍頭元太科技等、結合場域主亞果遊艇、互動內容業者愛吠的狗等多方跨域合作，共同打造全球首創LED顯示器遊艇賽事體驗方案，提供育樂場域升級轉型的可能。
經濟部工業局副組長呂正欽表示，顯示科技不僅僅是串聯人機溝通的介面，也能透過智慧生活產業滲透到民眾日常生活中，期許在跨產業界的跨域創新下，臺灣智慧顯示產業生態系將更加蓬勃發展。
亞果遊艇集團副總經理王昱茗表示，臺灣遊艇育樂產業在後疫情時代後，正式發展遊艇事業轉入良性循環最佳天時地利時機。本次在亞果遊艇會所，導入多元化顯示科技包括：大尺寸電視牆 (LED)、超擬真藝術畫框(LCD)、智慧電子紙 (EPD)等融合方案，以高端顯示及VR元宇宙融合展現智慧育樂領域應用，讓消費者體驗駕駛遊艇、及快艇賽事等海洋休憩娛樂活動。運用互動科技結合創新顯示技術打造寓教於樂的海洋產業新商機。