福原愛才大動作撇不倫戀！悄悄刪除澄清聲明 疑有狀況
福原愛去年與江宏傑離婚，在離婚前她就被爆出疑似婚外情橫濱男，橫濱男去年同時也與太太離婚，橫濱男前妻日前受訪時坦言婚變原因之一就是福原愛的關係，事件鬧得沸沸揚揚。上個月15日時，福原愛似乎受不了輿論壓力，在社群媒體上發出聲明，澄清不倫戀傳聞。近來被發現，福原愛已經悄悄刪除了在微博上發的聲明，只剩下工作室微博還留有聲明，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
福原愛上個月透過大陸工作室發出的聲明中提到，福原愛在日本涉入他人婚姻被起訴等相關新聞「皆屬於不實報導」，並強調相關訴訟在日本已經結束，聲明中透露，「原告對於福原愛女士的訴訟主張，是基於未完全了解事實而產生的誤解，並不存在破壞原告婚姻的事實。關於對福原愛女士介入他人婚姻的相關法律訴訟，已於2022年11月15日撤銷。」而在近期福原愛將該篇聲明貼文刪除，最新貼文扣掉微博的生日推送外，則是10月25日的護膚文，但好端端的突然將聲明刪除，讓外界起疑。
事實上，福原愛去年3月被日媒爆料疑似「婚內出軌」，與橫濱男同遊、同住一家旅館，直到7月正式與江宏傑離婚，隨即扶正「橫濱男」，而她在今年3月時遭男友前妻提告，對方一度開出5000萬日圓（約台幣1100萬元）的高額賠償金，後來此事無疾而終，到了8月時精神受創的男友前妻再度提告，求償1100萬日幣（約台幣240萬元），並公開手上握有福原愛寫給橫濱男的情書與曖昧LINE訊息。