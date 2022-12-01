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卸任前率團前往沖繩　柯文哲坦言：悠遊卡公司拿我當廣告

▲台北市長柯文哲1日上午於市府召開記者會，並於會後接受媒體訪問。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲1日上午於市府召開記者會，並於會後接受媒體訪問。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

台北市長柯文哲今（1）日下午，即將與悠遊卡公司一同前往日本琉球進行參訪，不過由於距離柯文哲卸任僅剩下不到1個月時間，此時出國訪問也不免讓外界多做聯想。對此柯文哲今日受訪時被問到該議題，也解釋「坦白講是悠遊卡拿我去當廣告」，並直言悠遊卡第一次跨出國境，這可是件大事。

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柯文哲表示，自己今日會出發前往琉球，就是被悠遊卡公司「拿去當廣告」，原因在於悠遊卡第一次可以在台灣以外的其他國家境內做使用，「我們目標就是在沖繩先充分使用，台灣人去那邊都可以用，甚至我們要讓沖繩人知道說，你買一張悠遊卡在沖繩可以用，你在台灣旅行也都可以用。」柯文哲直言，目前沖繩就是前進基地，未來將會再往日本內部發展。

柯文哲強調，悠遊卡公司做電子支付其實相當辛苦，過去這三年中也是虧本在做，但也不像大財團有那麼多資本可以燒，「我覺得是這樣啦，我們還是要鼓勵認真的人，我本來說要去沖繩島，他們跟我講要去，我就說好啦好啦就去，至少也鼓勵大家說我們願意走出國境，邁向國際化。」

至於記者詢問未來是否還有其他出國計畫？柯文哲則直言出國都要準備很久，且訪問的國家也要有所安排，所以不是這麼容易；此外台北市政府現階段也面臨交接期，所以還有很多事情要做。

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