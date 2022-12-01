超商雙12開戰！特濃美式40杯1212元 茶飲、衛生棉買1送1
12月才剛邁入第一天，超商業者就迫不及待端出雙12牛肉，萊爾富鎖定愛喝咖啡的民眾，將連續三天開賣特濃美式40杯或特濃拿鐵33杯1212元，平均單杯30元起。天氣冷颼颼，喝咖啡正當時，7-11、全家都祭出一日限定優惠，包括精品咖啡買7送7、拿鐵買3送3，半價爽喝把握今天。
記者黃韻文/綜合報導
萊爾富雙12購物節推出指定咖啡優惠，12月12日至12月14日限時三天，到門市或Hi-Life VIP APP，線上、線下同享特濃美式40杯或特濃拿鐵33杯，均一價1212元，換算下來大杯特濃美式（55元）平均30元、約5.5折，大杯特濃拿鐵（65元）平均37元、約5.7折。咖啡可透過紙本券寄杯，或選擇存入APP內寄杯，兌換天數達180天。
此外，萊爾富為了慶祝吉祥物「嗨寶」5歲生日，且適逢12月12日雙12，因此12月13日起接棒推出「與嗨寶同慶」系列活動，祭出指定零食、鮮食、日用品、飲品、泡麵、酒品等5折起，包括波爾天然水、貝納頌深焙拿鐵、黑松茶尋味、靠得住衛生棉等多款指定商品皆買1送1。
等不及雙12到來，7-11、全家今（1）日都有一日限定咖啡優惠。7-11在APP行動隨時取推出精品美式、精品拿鐵同品項買7送7，而實體門市在12月13日前買精品咖啡享第2杯10元。全家今（1）日也在APP開放全盈+PAY專屬優惠，中杯經典拿鐵買3送3，平均單杯23元，每會員限購一次。