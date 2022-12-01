倪暄遭爆劈腿陳晨威！球迷狂轟「禁愛令」：要不乾脆廢掉
31歲樂天啦啦隊女孩倪暄，日前遭前男友指控，跑去明星球員陳晨威的家裡看貓過夜，而且還有另外兩位樂天女孩也在現場，相關訊息轟炸網路，也讓不少球迷開始質疑「禁愛令」到底有沒有用，紛紛狠酸：「要不要廢掉禁愛令算了。」
娛樂中心/綜合報導
還原整起經過，據《三立新聞網》報導，倪暄前男友指控，遭到女方劈腿，而對象就是樂天看板球星陳晨威，就連對話照片全部都有，即便陳晨威、倪暄相繼發出聲明駁斥，但前男友再度出招，聲稱全部都是事實。此外，Dcard上也流出多方對質的截圖，其中的聲明更提到，「最後一次的留宿，倪女士（倪暄）也已承認其餘兩位也均為樂天啦啦隊成員。」
貼文曝光後，不少網友們質疑，「所以男生一次約三個樂天女孩去家裡看貓咪後空翻，樂天要不要廢掉禁愛令算了，反正看起來也沒有什麼效XD」、「真的，只是選擇性的處理，隊內知名度較高的談戀愛就沒關係」、「約去家裡或唱KTV，大有人在，這潛規則只是說說而已，偷嚐禁果怎麼會少，只要不要傻傻在公眾場合被路人抓包就好」、「因為樂天的禁愛令本來就是藏好就沒差啊…這個禁愛令只是讓這些戀情私下解決不要曝光而已。」
據了解，現今籃球、棒球球團均無明文規定啦啦隊不能和球員接觸，僅提到「不可做出有損球團名譽或正面形象之事」，再加上啦啦隊本身也是帶動票房、吸引民眾進場的重要因素，光是有男友這點，恐怕會大打折扣，因此大多數的啦啦隊女孩都對外宣稱單身。但隨著風氣思想開放，球迷接受度也越來越高，也有球團逆向操作，像是統一7-ELEVEn獅隊的投手胡智為和啦啦隊的艾璐高調放閃，今年年底更舉辦婚禮，反而吸引更多話題，廣受大家祝福。（編輯：詹鎰睿）