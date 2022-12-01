7-11出手了！雙12咖啡「45杯1212元 」 珍珠撞奶買3送3
冷冷的12月不怕沒便宜咖啡喝了！繼萊爾富率先公布雙12咖啡優惠，7-ELEVEN也緊接著預告好康，12月6日起開跑雙12咖啡促銷，大杯美式45杯1212元、大杯拿鐵32杯也是1212元；12月7日還有一日限定優惠，咀嚼控最愛的黑糖珍珠撞奶買3送3。針對雙12超商取貨需求，門市則發動「安心取」，活動期間領包裹就送7元購物金。
記者黃韻文/綜合報導
搶攻雙12商機，7-ELEVEN自12月6日至12月13日連續8天，在APP行動隨時取推出「歡慶雙十二」優惠，祭出大杯美式45杯、大杯拿鐵32杯、黑糖珍珠撞奶30杯、精品美式／拿鐵任選20杯、四季春純奶青／純奶茶任選35杯，多款飲品組合皆是1212元。12月7日當天加碼「一起品茶趣」，英式紅茶／四季春青茶任選買7送7，以及香鑽水果茶買3送3，CITY PEARL則強打黑糖珍珠撞奶買3送3、濃厚黑糖珍珠撞奶5杯230元。
鎖定消費者雙12超商取件需求，7-ELEVEN自12月12日至12月16日限時5天，到門市領取全電商平台包裹可獲得7元購物抵用券，可直接刷紙本條碼進行折抵，或是在結帳時報OP會員直接存入APP（單筆最高5組）。此外，民眾吃零食宵夜配球賽，門市即日起至12月27日也舉辦「零食博覽會」，多款異國代購零食任選第2件10元，像是韓國蝴蝶餅單包89元，第2件10元約是5.7折。
萊爾富稍早也端出雙12咖啡優惠，12月12日至12月14日限時三天，到門市或Hi-Life VIP APP，線上、線下同享特濃美式40杯或特濃拿鐵33杯，均一價1212元，換算下來大杯特濃美式（55元）平均30元、約5.5折，大杯特濃拿鐵（65元）平均37元、約5.7折。咖啡可透過紙本券寄杯，或選擇存入APP內寄杯，兌換天數達180天。