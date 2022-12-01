中重症+122！3歲童染疫1個月後爆MIS-C 冒多症狀急送醫
中央流行疫情指揮中心表示，今天（1日）新增122例中重症，其中有一起兒童案例，患者為3歲男童，確診一個月後出現發燒、腹痛等症狀，就醫診斷為MIS-C。
編輯中心/綜合報導
醫療應變組副組長羅一鈞指出，該名個案過去曾接種過2劑疫苗，無慢性病史，10月4日確診，11月20日開始陸續發生發燒、腹痛等情形，隔天到急診住院，期間因持續發燒、發炎指數升高、凝血功能異常等，懷疑為MIS-C，經給予免疫球蛋白、類固醇治療後，於11月29日順利出院。
另外，今天新增53例死亡，最年輕為一名30多歲男性，本身打過3劑疫苗，沒有慢性病史，11月24日開始全身不適、嘔吐，隔天被家人發現在家中昏迷，緊急送醫仍回天乏術，經檢查有心包膜積水、肝腎功能異常，PCR證實陽性確診，死因為心因性猝死，疑似心血管病變。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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