比習有餘？江澤民病逝各界緬懷　王丹：中國不會更好

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不過王丹30日時，在臉書上PO文表示，現在是因為有習近平掌權，所以很多人懷念江澤民時代，但這是對歷史不了解。「江澤民貌似開明，但實際上1989至1992年也曾經試圖改回計劃經濟，之後遭到鄧小平阻止。」王丹指出，江澤民是一個典型的政治投機份子，搖身一變改推市場經濟，但在政治上他始終是保守主義者。
王丹認為，即使江澤民一直執政，中國也不會有民主，甚至也不會好到哪裡去。「89年以後共產黨選出的領導人，已經沒有一個好人。」
王丹後續在貼文下方留言補充指出，「說江澤民好的，可以理解。一是跟習近平比，的確好很多，二是年輕一代根本不了解胡耀邦和趙紫陽，跟胡趙比，他差太遠。八十年代才真正是最好的十年，但中共閉口不談那十年，導致現在三十歲以下的人根本無法比較，因此可以理解。」
在發出貼文後，王丹也在YouTube頻道開直播進行解說，稱近來中國大事「一件接一件來」，其實早在11月14日就已經傳出江澤民死亡的消息，且當時他以及部分西方媒體都有收到消息，因此江澤民當時很大的機率已經死亡或是沒有生命跡象，但一直拖到11月30日才放出消息，可能有些背後原因。
王丹指出江澤民是「比上不足，比下有餘」，他表示通常說江澤民好都是因為拿習近平來比，但江澤民基本上算是比較平庸的技術官僚。
王丹接著分析江澤民逝世的意義，指出雖然江澤民已經死去活來好幾次，但還是對中國有一些影響。第一就是中共最統治者的自信，例如毛澤東、鄧小平以及江澤民都十分有自信，但在江澤民之後，最高統治者的自信都沒有了，也就是說中共最高統治者自信的時代，自江澤民去世就徹底落幕了。王丹表示，未來的領導人會越來越沒自信，這對中國沒有好處，因為領導人越不自信，對社會控制就越緊，下手就越狠。第二點意義則是，江澤民活著對於習近平會有所牽制，由於江澤民在執政的十幾年，在體制內仍有影響力，所以只要江在，江派就會對習近平產生牽制。
王丹稱，江澤民之死還象徵著老人幫正式退出舞台。他指出中共原本是老人政治為特點，但在胡錦濤被架出去、江澤民「被宣布」死亡，代表著中國老人政治正式結束，也代表著派系政治的終結。