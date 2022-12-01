「盧廣仲太太」尷尬了！噴漆騷擾屢勸不聽遭提告

盧廣仲將在12月3日第六度登上台北小巨蛋，日前相約樂手一起脫上衣練團，照片上傳到IG，只見盧廣仲露出寬闊倒三角精實線條，裸上身背著吉他袋，吸引1.4萬名小隊員按讚。此外，今（1）日稍早傳出人氣頗高的他遭女性狂粉騷擾，該粉絲自稱是老婆，到盧廣仲的經紀公司噴漆，台北地檢署依毀損罪將該粉絲起訴。
記者吳雨婕/綜合報導
日前盧廣仲在IG上傳一張裸上身的練團照，立刻引起樂迷留言暴動，盧廣仲不僅展現倒三角精壯身材，結實背肌也線條分明，令小隊員驚呼：「小巨蛋有機會看到脫更多嗎」、「原來是廣仲的成人中演唱會啊」，留言處也驚見瞿友寧導演，笑說：「我錯了，我不該嗆你敢不敢脱光上台的...我輸了。」除了樂手跟盧廣仲一起裸上身，同樣也是音樂總監的黃少雍也難得露背入鏡，他無奈笑說：「音樂人不好當，得金曲獎還沒衣服可以穿。」
此外，一名盧廣仲的瘋狂女粉絲自稱是「盧太太」，日前多次騷擾經紀公司，還抱怨經紀公司沒經過她同意安排盧廣仲舉辦演唱會與發專輯，今年8月11日則是去盧廣仲的經紀公司大門外噴漆，警方調閱監視器後，找到該女粉絲，經紀公司不願輕縱拒絕和解，檢察官於是依法起訴。針對此事，盧廣仲的經紀公司添翼創越工作室回應：「這位女士多次來公司潑漆，騷擾辦公同仁，屢次勸說不聽，公司覺得不堪其擾，希望該女士能停止相關行為，也感謝檢警機關辛苦的偵辦。」