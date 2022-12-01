《新楓之谷》跨界聯名阿舍乾麵！吃全新口味就送序號貼紙
遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今（1）日宣布與阿舍食品《阿舍乾麵》跨界聯名！特別以遊戲角色為靈感設計，耗時半年研發打造「紅油擔擔」全新聯名口味，於2022年12月1日至2023年2月28日期間開賣！購買聯名商品可獲得序號貼紙，兌換隨機獎勵，有機會抽中合作獨家限定的造型時裝，同遊戲帳號累積輸入3次，額外加碼再領取聯名限定的虛寶！歡慶聯名開賣，「雪吉拉」將出沒「微風南山」開心吃麵，和「皮卡啾」裝置物，邀請玩家一起拍照打卡！後續還有各種好康活動於官方粉專公告、敬請期待！
記者張志浩/綜合報導
《新楓之谷》與阿舍食品《阿舍乾麵》展開跨界聯名，以「遊戲角色」的個性、形象，轉化為味覺上的感受，打造出「紅油擔擔」新口味，採用台灣特選白芝麻，經由重烘焙將芝麻的香氣完整保留，搭配老甕烏醋與辣油的酸辣激香，以及流星麵麻花般的紮實口感，吸附滿滿的醬汁，簡單享受濃郁彈牙，且不含MSG，蔬食可食的健康美味！玩家們可上官方粉絲團貼文留言猜是哪一隻遊戲角色，猜中可獲得限量造型碗，再抽1萬元GASH點數、還有一個月份的《阿舍乾麵》！
歡慶聯名上市！還有「流星拌麵炸醬口味」及「流星拌麵紅燒牛肉風味」也化身《新楓之谷》限定包裝！購買聯名商品可獲得序號貼紙，兌換隨機獎勵，有機會抽中合作獨家限定的「繽紛針織帽」*1、「糖果May Queen」*1、「糖果組合」*1、「甜蜜蜜糖果鞋」*1、「甜蜜蜜繽紛」*1，同遊戲帳號累積輸入3次，額外加碼再領取「聯名限定造型椅子」*1。
此外，《阿舍乾麵》的「微風台北車站」及「微風南山」櫃位於販售期間化身活動旗艦店，「雪吉拉」將出沒「微風南山」開心吃麵，和「皮卡啾」裝置物，邀請玩家一起拍照打卡！更多活動請鎖定官方粉專相關消息。