台股站上萬五！禁空令要退場了？黃天牧這麼說

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）演說釋出「鴿」派訊號，指稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步，美股大漲，台股今（1）日也重登萬五大關，市場也關注股市禁空令是否要退場了？對此，金管會主委黃天牧表示，還要觀察美國通膨、升息及美國升息對各國經濟的影響。至於是否分階段退場？金管會證期局長張振山說，這沒有公式，會視情況而定。
記者顏真真／台北報導
金管會是在10月21日祭出禁空令，即當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤下不得放空，雖然目前已實施1個多月，台股也重回萬五之上，今日終場上漲133.25點，收在15012.8點，但對於禁空令是否要退場？黃天牧在立法院財委會受訪時提到，由於美國12月還要公布消費者物價指數（CPI），12月中美國聯準會也會討論升息與升息幅度，有關台股相關措施從今年7月到10月陸續祭出，目前暫時還是會留在市場上觀察。
黃天牧強調，目前還有許多影響國際股市的變數，包括升息、通膨、升息後對各國經濟成長特別影響，金管會都將密切觀察、審慎判斷。對於中國大陸多地開始微解封，是否也會激勵台股表現？黃天牧認為，目前並沒有完全解封，金管會會再觀察。
至於禁空令會不會分階段退場？證期局張振山表示，這要看情況處理，沒有公式，尤其12月還是有美國升息的風險，金管會會再審慎評估。