汪小菲私密錄音檔外流！呂文婉揭2關鍵 「她」嫌疑最大
汪小菲和前妻大S的事件雖然悄悄落幕，但女友張穎穎的正式官宣，以及背後流出的私密錄音檔，都成為外界最關注的話題，就連汪小菲的母親張蘭都氣到不行，直接衝去報警，要抓出幕後的主使者。對此，資深媒體人呂文婉就推測，這背後就屬張穎穎的嫌疑最大。
娛樂中心/綜合報導
呂文婉在節目《震震有詞》中提到有關汪小菲、張穎穎錄音檔的部分，她表示，資深狗仔葛斯齊過去就被汪小菲一家人咬定，手上的所有證據和資料都是大S給的，但葛斯齊就覺得很無辜，反駁「根本就是你身邊的人，你連身邊誰出賣你都不知道！」
接著呂文婉就憑自身採訪新聞十幾年的經驗分析指出，「像通常這種正宮啦，元配啦，然後什麼小三，什麼資料外流，我老實說，通常都是小三自導自演，她就是要爆開，爆開你才會處理啊」，由於錄音檔太過私密，她認為除非在電話裡面裝密錄器等等，才會這麼完整且清晰的外流，「所以我個人覺得，其實張穎穎所謂的嫌疑還蠻大的，包括各方面，照片什麼的，不然怎麼流出來的。」
據了解，在和大S事件悄悄落幕後，汪小菲就在直播時不慎拍到張穎穎在他房間，隨後張穎穎也承認這段關係，並大方曬出甜蜜合影，形同正式官宣，也狠狠打了張蘭的臉。至今，有關汪小菲、張穎穎和張蘭3人爭鬥的話題，也不斷登上微博熱搜，成為中國網友們茶餘飯後的話題。（編輯：詹鎰睿）