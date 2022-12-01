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接見華府智庫訪團　蔡英文：台灣會繼續提升自衛能力

▲蔡英文接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪問團。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪問團。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

總統蔡英文今（1）日上午接見「華府智庫『德國馬歇爾基金會』訪問團」時表示，台灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望和更多民主盟友共同合作，繼續攜手確保印太區域的和平及繁榮。台灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。

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▲蔡英文接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪問團。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪問團。（圖／總統府提供）
蔡英文致詞時表示，距離上一次「德國馬歇爾基金會」來訪，已經有將近4年的時間，很高興在台灣國門開放不久之後，就能歡迎訪團到訪。這段期間以來，世界局勢發生許多重大的變化，面對疫情的衝擊，台灣、美國及歐洲許多國家都積極相互協助、彼此幫忙，也讓大家共同度過了疫情的挑戰。

蔡英文說，此外，威權主義擴張，包括烏俄戰爭以及中國持續進行的軍演活動，已經對全球民主體制造成許多嚴峻的挑戰。民主國家之間，應該強化彼此之間的結盟關係，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

蔡英文表示，德國是今年度的G7輪值主席國，也在中國持續進行軍演時，第一時間透過G7外長的聯合聲明，強烈表達維持台海和平的重要性。

蔡英文指出，台灣位處威權主義擴張的最前線，美國依據《台灣關係法》以及「六項保證」中對台灣的安全承諾，持續協助台灣提升自我防衛能力。尤其，拜登政府上任以來，也6度批准對台軍售，並且在台海執行航行自由任務。對於這些支持，她要代表所有台灣人民，表達最誠摯的感謝。

蔡英文強調，臺灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望和更多民主盟友共同合作，繼續攜手確保印太區域的和平及繁榮。此外，威權主義擴張也對全球經濟秩序帶來影響。臺灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。

蔡英文指出，期盼和美國透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等平台，繼續深化各項經貿合作。另外，也在今年初啟動「強化歐洲鏈結計畫」及歐盟「全球門戶」計畫，希望進一步強化和歐洲國家間的經貿連結。

▲蔡英文接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪問團。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪問團。（圖／總統府提供）

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