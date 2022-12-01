技藝競賽考題複製貼上？全教總籲教育部檢討、究責

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而今年中餐職種試題共有61位學生參加，試題誤用，教育部將組成專案小組了解細節，並擬出未來因應方案，預計一週內完成檢討。
全教總指出，每年的全國高級中等學校技藝競賽，除了彰顯技職教育的特色及學生的專業技能，亦為四技二專技優保送及技優甄審主要採計的全國競賽項目，備受技職體系關注。但此次卻出現考題誤用去年題目，顯示全國技藝競賽有更多未獲檢視的潛在問題。
全教總要求，攸關技高學生升學四技二專採計加分的全國高級中等學校技藝競賽，相關命題、審題、評分等機制，應有透明機制與嚴謹規範供外界檢視，同時就此一事件的相關責任，應予以追究。
首先，此一全國性大型比賽，各職總的命題及審題及評閱工作，主要皆為大學教授負責。總召之下，各職種均設有負責人，值得檢視的是，在學科或術科其命題教授遴聘及出題機制為何？學科題目由一人或多人命題？若由多人命題，其組題機制如何處理？
其次，審題的流程機制是否確實落實？學科或術科命題完成後，理應有負責審題的委員，確保題目無疏漏方能送出印製，全教總說，此次的問題正是出題及審題的過程均未落實，演變成一場荒謬大戲。
全教總指出，曾在111年10月28日舉辦的高級中等學校教育政策與議題研討會中，就110學年度的商業類學生技藝競賽疑義提案。因110學年度全國高級中等學校商業類學生技藝競賽結束近1年，會計資訊職種術科答案遲未公告，比賽結束，成績已公告，卻無正確答案可參考，亦不利於參賽選手提成績申訴，對於參賽師生極為不公平。
全教總檢視全國高級中等學校技藝競賽資訊平台上自100學年度以來的資訊，近2年均未公告術科答案，而11年來，總共有5年未公告術科答案，時隔1個月，技藝競賽又出問題，主管機關必須正視此比賽的相關問題。
全教總呼籲，就本次事件，主管機關除查明事實並究責，針對如何確保學生權益及後續處理機制也應有具體回應。此外，就全體技藝競賽的試務應整體盤點並制定已昭公信的規範，方能持續維持全國競賽的公正性及代表性。