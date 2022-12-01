江澤民病逝！習近平首度公開悼念　下句卻提及二十大

台泰官方展開疫情後首度交流　深化產業合作

▲ 台泰雙方經貿往來日趨熱絡。（圖/經濟部）
▲ 台泰雙方經貿往來日趨熱絡。（圖/經濟部）

記者賴正琳／綜合報導

因疫情影響，睽違2年的「第6屆台泰次長級產業合作對話」於11月29日在台灣台北舉辦，本次對話會議由經濟部林全能次長率經濟部與勞動部等相關單位，與泰國工業部副部長Mr. Dheerayut Varnitshang及泰國工業部轄下單位與研究機構進行產業對話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部指出，泰國長期以來是我新南向政策重要的夥伴國家，根據統計資料，2021年台泰雙邊貿易總額達129.8億美元，是我國第13大貿易夥伴。許多電子大廠如新金寶、廣達、台達電等已前往泰國投資布局。2021年台灣對泰國投資共計13件，投資金額共3.4億美元，為泰國第五大海外直接投資，顯示台泰雙方經貿往來日趨熱絡。

經濟部林全能次長致詞時表示台灣目前推動淨零排放政策之綠色經濟，與泰國於2021年推動生物、循環及綠色(Bio-Circular-Green；BCG)經濟模式方向一致。在電動車領域，鴻海與泰國國家石油集團(PTT)合資約10億美元成立一家電動車公司Horizon Plus，計畫在泰國東部興建電動車工廠，與泰國合作共創電動車生態系統。過去幾年台泰在不同產業已有鏈結，爾後的合作模式將更為聚焦。在新一波產業與經貿投資的布局中，台灣推動產業韌性供應鏈，協助廠商生產基地移轉，將深化進台泰雙邊產業交流與鏈結。

 泰國工業部副部長Mr. Dheerayut Varnitshang也於致詞時表示，非常高興這次會議雙方同意對新事項建立合作關係，例如：電動巴士產業、電動汽車安全開發、循環經濟、電動摩托車產業及鋰離子電池，相信這將為雙方產業帶來巨大利益。

 今年度對話會議，雙方回顧台泰產業合作發展藍圖實施進展及多項MOU落實進度，在台泰過去所建立產業鏈結平臺上，在食品方面，朝向益生菌等機能保健食品合作；在紡織領域，雙方推動紡織產品標準與認證；在職業教育與訓練合作，將以「機器人」為優先推動方向。此外，雙方亦針對電動車產業及循環經濟等議題進行討論及意見交換。

台泰次長級產業合作對話已成為台泰官方解決產業交流問題的互動對接平臺，未來將持續推動雙方在產業合作、技術發展及市場商機上的交流，共同開創互利雙贏的友好經貿關係，攜手開拓市場。

民團移工學校納入菲律賓移工　首度擴展據點到台中

睽違2年慶受獎生來台灣　台華獎新生歡迎會

新加坡辣妹DJ爆卦　曾被億萬富翁言語羞辱

印尼舉辦中華文化大使選拔　盼消弭種族對立

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀