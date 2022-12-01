台泰官方展開疫情後首度交流　深化產業合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部林全能次長致詞時表示台灣目前推動淨零排放政策之綠色經濟，與泰國於2021年推動生物、循環及綠色(Bio-Circular-Green；BCG)經濟模式方向一致。在電動車領域，鴻海與泰國國家石油集團(PTT)合資約10億美元成立一家電動車公司Horizon Plus，計畫在泰國東部興建電動車工廠，與泰國合作共創電動車生態系統。過去幾年台泰在不同產業已有鏈結，爾後的合作模式將更為聚焦。在新一波產業與經貿投資的布局中，台灣推動產業韌性供應鏈，協助廠商生產基地移轉，將深化進台泰雙邊產業交流與鏈結。
泰國工業部副部長Mr. Dheerayut Varnitshang也於致詞時表示，非常高興這次會議雙方同意對新事項建立合作關係，例如：電動巴士產業、電動汽車安全開發、循環經濟、電動摩托車產業及鋰離子電池，相信這將為雙方產業帶來巨大利益。
今年度對話會議，雙方回顧台泰產業合作發展藍圖實施進展及多項MOU落實進度，在台泰過去所建立產業鏈結平臺上，在食品方面，朝向益生菌等機能保健食品合作；在紡織領域，雙方推動紡織產品標準與認證；在職業教育與訓練合作，將以「機器人」為優先推動方向。此外，雙方亦針對電動車產業及循環經濟等議題進行討論及意見交換。
台泰次長級產業合作對話已成為台泰官方解決產業交流問題的互動對接平臺，未來將持續推動雙方在產業合作、技術發展及市場商機上的交流，共同開創互利雙贏的友好經貿關係，攜手開拓市場。