口罩解禁／4大超商「咖啡半價」同慶　限2天拿鐵買10送10

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12月1日、12月2日限時2天，OKmall雲端商城推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送10；即日起至12月28日期間，在全台實體門市則有泰式奶茶、OLAND鳳梨蘋果果粒茶任選第2杯半價。
■7-ELEVEN
今（1）日除了APP一日限定開賣精品美式、精品拿鐵買7送7，因應首波冷空氣南下，12月13日前到門市買精品美式、精品拿鐵，冰熱任選同品項第2杯10元，約5.6折，且針對口罩解封，門市也推出碧唇小藍罐經典保濕潤唇膏買1送1。12月6日至12月13日則接棒雙12優惠，APP行動隨時取將開賣大杯美式45杯、大杯拿鐵32杯、黑糖珍珠撞奶30杯、精品美式／拿鐵任選20杯、四季春純奶青／純奶茶任選35杯，多款飲品組合皆1212元。
■全家
慶祝戶外口罩解禁，12月1日當天在APP開賣霜淇淋買1送1，只限一天，可兌換至明年2月28日，且APP兩支39元比過去門市49元買一送一還便宜，每位會員限購1組；同樣是限定今（1）日的還有APP中杯經典拿鐵買3送3，限使用全盈+PAY支付。此外，今（1）日起至12月7日連續七天，APP另有「外送自取」優惠，熱仙女紅茶、熱仙女醇奶茶同品項買1送1，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵同品項買2送2。不只線上APP有好康，明（2）日起五六日三天在實體門市開喝，大杯經典拿鐵、大杯熱桂圓紅棗海燕窩2杯65元。
■萊爾富
慶祝戶外脫口罩，萊爾富即日起至12月13日期間，原價39元的Halls XS無糖迷你薄荷糖，指定口味任選第2件10元，約是6.3折。門市也因應脫罩需求開賣多款刮鬍刀，輕便刮鬍刀2入最低45元起救急。12月12日至12月14日限時三天開跑雙12優惠，門市及APP線上、線下同步開賣，特濃美式40杯或特濃拿鐵33杯均一價1212元，相當於5.5折起。