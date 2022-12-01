棒球／看明星兼做公益！SUNSTAR與中職OB決戰斗六

我是廣告 請繼續往下閱讀
前兄弟象球星「假日飛刀手」陳義信，今日與號稱「黃金二壘手」的藝人阿翔以及中華棒球娛樂推廣協會陳齊祥秘書長，一同前來雲林縣政府拜會新聞處、教育處，並預告活動當天將登場的許多經典球星，Sun Star棒球隊不僅有藝人孫協志、阿翔披掛上陣，更找來昔日兄弟象王牌投手陳義信掛帥先發，搭配前兄弟象隊隊友吳俊達，曾獲職棒十年年度MVP的前旅日強投曹竣崵助拳，一起對抗由經典賽總教練「餅總」林岳平及樂天桃猿教頭曾豪駒等人組成的CPBL中華職棒工作人員隊，而1984年洛杉磯奧運銅牌成員，同時也是中華職棒現任秘書長的楊清瓏，也將率領CPBL上場獻技，因此雙方球員可說是星光熠熠、大咖雲集；而知名網紅草爺，棒球國師Josh等人此次也將下場小試身手，因此將與諸位球星擦出何種火花，粉絲也將拭目以待。
羅楚東指出，感謝主辦單位能將活動移師至雲林舉行，提供民眾免費入場，並鼓勵進場民眾能捐贈發票，結合「運動」與「公益」的精神，因此進場觀眾不只是「球迷」、也是「慈善家」，而活動募集的發票，也將全數捐贈給台灣幼兒棒球聯盟協會，藉此能幫助這些熱愛棒球的身障幼童圓夢。
而陳齊祥秘書長則表示：「很感謝雲林縣政府以及雲林縣肉品市場股份有限公司的大力支持及協助，讓賽事增添更多活力，而阿翔好友，斗六紅螞蟻休閒農場的老闆錡哥聽到消息後也立刻大方捐助6位數善款，讓我們感受到了雲林鄉親的溫暖與熱情，同時也希望當天有來現場捐助愛心的觀眾，可以抽中主辦單位準備的精美活動獎品」。
相關賽事活動訊息，也將在「Classic Star經典明星公益棒球賽」或「Sun Star明星棒球隊」臉書粉絲團持續發布。