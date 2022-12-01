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特企／如何改善家庭和諧？網推：氣炸鍋+掃地機器人逆轉

▲改善廚藝和維持家庭和諧，普遍網友都認為優質的廚房家電可以帶來更多的幫助。（圖／品牌提供）
▲改善廚藝和維持家庭和諧，普遍網友都認為優質的廚房家電可以帶來更多的幫助。（圖／品牌提供）

本報訊

近幾年，國人健康意識逐漸抬頭，相關保健議題也越來越熱門。除了越來越多的健身中心場館開立之外，各式保健食品的興起也是一大流行。其中針對外食族群比較容易攝取到高油高鹽的飲食問題，也有越來越多人開始選擇回家開伙、利用自煮調味更清淡的優勢，來讓自己的飲食能夠更健康。

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只是雖然「自煮更健康」，但是許多網友卻表示做菜其實需要非常多技巧，一不小心反而會做出不忍卒睹的「黑暗料理」、更令自己食不下嚥；甚至為了不要浪費食物，每次還要和家人一起分擔「黑暗料理」，更是會有家庭失和的危機！

近日就有網友在Dcard上分享與另一半的生活趣事，因為伴侶非常喜歡煮菜，但是因為烹調技巧不佳，總是不小心就過鹹或是過油，「好像醬油鹽巴都不用錢！」，甚至有時還會燒焦、蝦仁炒蛋還會吃到蛋殼之類，偏偏另一半還非常熱心的常常要幫這位網友帶便當。

沒想到其他網友看到該名網友分享的「伴侶黑暗料理照」，紛紛表示「你是不是惹他不開心….」、「我們家的黑暗料理更誇張，芥末口味的綠色馬鈴薯泥看過嗎？」，網友瞬間開啟了一場「黑暗料理」的分享和療傷大會，令人莞爾。其中也有網友表示「至少你老婆還願意花時間幫你帶便當，該滿足了啦！」，認為這至少是另一半的愛心表現。讓這位網友上網求救，「有沒有改善廚藝的速效秘訣？」、「再這樣下去恐怕會家庭革命」，發文內容令網友拍案叫絕。

而面對該名網友的求救，也有一些網友認為「改善廚藝太難了啦，還是利用微波爐或氣炸鍋這種比較簡單吧？」、「氣炸鍋不錯啊，東西丟進去就可以輕鬆做出很多種料理，乍出來外酥內嫩、減油效果還很不錯！」、「激推飛利浦的黑金HD9651大容量氣炸鍋，料理救星！」、「想要避免家庭革命，真的很需要洗碗機、氣炸鍋和掃地機器人，過來人經驗分享」，似乎對於改善廚藝和維持家庭和諧，普遍網友都認為優質的廚房家電可以帶來更多的幫助。在生活步調越來越快速的當今，或許利用便捷的家電進行「自煮生活」，才是輕鬆兼顧「健康」與「美味」的關鍵訣竅。

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