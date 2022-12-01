特企／如何改善家庭和諧？網推：氣炸鍋+掃地機器人逆轉

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近日就有網友在Dcard上分享與另一半的生活趣事，因為伴侶非常喜歡煮菜，但是因為烹調技巧不佳，總是不小心就過鹹或是過油，「好像醬油鹽巴都不用錢！」，甚至有時還會燒焦、蝦仁炒蛋還會吃到蛋殼之類，偏偏另一半還非常熱心的常常要幫這位網友帶便當。
沒想到其他網友看到該名網友分享的「伴侶黑暗料理照」，紛紛表示「你是不是惹他不開心….」、「我們家的黑暗料理更誇張，芥末口味的綠色馬鈴薯泥看過嗎？」，網友瞬間開啟了一場「黑暗料理」的分享和療傷大會，令人莞爾。其中也有網友表示「至少你老婆還願意花時間幫你帶便當，該滿足了啦！」，認為這至少是另一半的愛心表現。讓這位網友上網求救，「有沒有改善廚藝的速效秘訣？」、「再這樣下去恐怕會家庭革命」，發文內容令網友拍案叫絕。
而面對該名網友的求救，也有一些網友認為「改善廚藝太難了啦，還是利用微波爐或氣炸鍋這種比較簡單吧？」、「氣炸鍋不錯啊，東西丟進去就可以輕鬆做出很多種料理，乍出來外酥內嫩、減油效果還很不錯！」、「激推飛利浦的黑金HD9651大容量氣炸鍋，料理救星！」、「想要避免家庭革命，真的很需要洗碗機、氣炸鍋和掃地機器人，過來人經驗分享」，似乎對於改善廚藝和維持家庭和諧，普遍網友都認為優質的廚房家電可以帶來更多的幫助。在生活步調越來越快速的當今，或許利用便捷的家電進行「自煮生活」，才是輕鬆兼顧「健康」與「美味」的關鍵訣竅。