李政宰開心加入《星際大戰》宇宙！BTS、SJ將推出紀錄片

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更令人驚豔的是，迪士尼這次還和防彈少年團BTS、Super Junior合作，推出《BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR》、《SUPER JUNIOR: The Last Man Standing》兩部紀錄片，帶領觀眾一窺明星們私底下的模樣，並透過他們的觀點來認識韓國流行的KPOP文化。
除此之外，還有兩部迪士尼系列真人版電影《白雪公主》、《小美人魚》也都搶先曝光消息，除了飾演美人魚的演員荷莉貝利的美妙歌聲外，《白雪公主》裡面的壞皇后，竟然是由「神力女超人」蓋兒加朵演出，要和化身「白雪公主」的金球獎影后瑞秋齊格勒尬戲。
科幻電影阿凡達系列第二集《阿凡達：水之道》也搶先公開15分鐘的獨家片段，讓在場超過400家的國際媒體目瞪口呆。導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）就透過4K高動態範圍成像等技術，把海底世界完整搬到大銀幕上，壯觀的場景和優雅的海底生物，宛如跟著主角優游海中，預計今年12月14日在台上映。
迪士尼未來上架的作品逾50部，包含漫威電影《洛基》第二季、《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、《驚奇隊長2》；迪士尼動畫工作室《星願》、《明日之城 Iwájú》；皮克斯的《元素方程式》、《腦筋急轉彎2》；迪士尼影業的《小美人魚》、《白雪公主》、《小飛俠與溫蒂》；盧卡斯影業的《曼達洛人》第三季、《星際大戰：視界》第二季、《The Acolyte》，以及日本、韓國等作品，《東京復仇者》、《噬亡村》、《原來這就是愛啊》。（編輯：詹鎰睿）