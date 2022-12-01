五桐號聯名DinoTaeng！超萌環保杯+毛毯週邊 抽韓國機票
手搖飲五桐號不只好喝、也好會聯名！最新推出攜手韓國文青品牌「Dinotaeng」打造Q萌造型與加價購商品，瞬間登上熱搜話題，呆萌的主角短尾矮袋鼠 Quokka、及他的快樂夥伴橡皮糖熊貓Bobo和棉花糖Marsh，通通可愛現身五桐號，除了一口氣換上五款造型聯名飲料杯及飲料封膜，還有環保杯及毛毯等療癒週邊；每週還會再抽韓國進口DinoTaeng商品、2023年Quokka桌曆，最大獎竟然是「台北首爾來回雙人機票」！少女心的大家這次也不能搶輸啊。
記者蕭涵云/台北報導
韓國人氣插畫家DinoTaeng，描繪出世界最快樂的動物「Quokka短尾矮袋鼠」，以及他的快樂小夥伴，可愛安靜的白色軟糖小熊BOBO，總是在一旁溫柔守護的棉花糖Marsh，三個呆萌角色用招牌甜笑，融化超多人的心，在韓國人氣居高不下。這股療癒炫風還默默吹進台灣，12/1起五桐號全新聯名「DinoTaeng」，大推五款聯名造型杯及封膜，還有內膽採用304保溫材質的「不鏽鋼環保杯」、「聯名造型束口袋」、「聯名燙金紅包袋」及「品牌聯名貼紙」，最不可錯過的，還有超療癒的「聯名連帽毛毯」必收！
五款週邊商品只要於五桐號全台門市消費滿100元就可加價換購；還加碼推出門市限定優惠，到店自取或打電話外送滿150元就可獲得刮刮卡一張，除了有免費飲料、飲料折扣等獎品，每週還會再抽韓國進口DinoTaeng商品、2023年Quokka桌曆，以及最大獎「台北首爾來回雙人機票」。記得搭配年末夢幻回歸的「雪絨草莓奶酪」，以鮮奶製成的奶酪鋪底，堆疊新鮮草莓丁及草莓冰沙，最後放上一層厚厚的鮮奶奶霜，不只喝得到雙倍濃郁的奶香、又能吃到酸甜草莓果肉，和DinoTaeng聯名系列一起療癒到底吧。
另外，手搖飲清心福全也再度與《航海王》聯名，9位主角通通換上和服造型成為造型杯設計，還有紀念收藏瓶、飲料杯袋、撲克牌及環保提袋4款週邊商品可以加價購買。最受注目的，就是12/9上午11:00起，將開搶魯夫款＆喬巴款紀念收藏瓶，全彩印刷膜瓶身搭配立體臉部造型，動漫迷也忍不住要入手啦。