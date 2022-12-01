11月PMI連5月緊縮！學者：上游供給調存貨、下游賠本銷售

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，領先反應景氣動向的「新增訂單」指數，已連續8個月呈現緊縮，不過，緊縮速度未再大幅走跌，11月指數微跌0.9個百分點至41.9%；「生產」指數此次回跌1.8個百分點至42.8%，連續第5個月緊縮；「存貨」指數在連續3個月緊縮後，終於中斷連續10個月的過高，轉為過低的49.9%，指數低於50%表示低於當前客戶所需，此次指數是自2022年1月以來，製造業首次回報客戶存貨低於當前客戶所需。
張傳章指出，從11月PMI組成指標的變化，與2022年4月PMI組成指標有很大差異。2022年4月新增訂單指數中斷連續21個月的擴張轉為緊縮，生產滑落至接近持平水位，但製造業PMI卻仍維持在55.0%以上擴張速度，主因供應商交貨時間與存貨指數卻仍停留在60.0%，顯示產業面臨極大去庫存壓力。反觀11月PMI雖呈緊縮加快，但組成指標中跌幅最大者卻是存貨指數。
中經院第三研究所助研究員陳馨蕙報告，製造業未來6個月展望指數由創編以來最快緊縮速度24.8%，回升0.5個百分點至25.3%，連續第7個月緊縮。
張傳章表示，目前來看，庫存明顯較前月改善，不過終端需求仍未好轉，營業成本攀升加上貨幣緊縮，使上游大廠持續由供給面調節存貨、產能配置與資本支出，他形容此情就像是在「縮衣節食靜待落底訊號。」
然而，下游與無話語權的企業則疲於延單，部份產品為了去庫存而賠本銷售，「努力撐著」避免資金斷鏈。
中經院提到，11月4大產業回報PMI緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業39.4%、電力暨機械設備產業40.0%、基礎原物料產業44.7%與化學暨生技醫療產業45.1%；食品暨紡織產業52.6%與交通工具產業51.3%則轉為回報PMI擴張。
至於6大產業全數回報未來6個月展望呈現緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業15.4%、電子暨光學產業22.5%、交通工具產業27.1%、基礎原物料產業29.1%、化學暨生技醫療產業31.4%與食品暨紡織產業35.2%。