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11月PMI連5月緊縮！學者：上游供給調存貨、下游賠本銷售

▲中華經濟研究院今（1）日發布11月製造業採購經理人指數（PMI）回跌1.5個百分點至43.9%，連續第5個月呈現緊縮。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲中華經濟研究院今（1）日發布11月製造業採購經理人指數（PMI）回跌1.5個百分點至43.9%，連續第5個月呈現緊縮。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

中華經濟研究院今（1）日發布11月製造業採購經理人指數（PMI）回跌1.5個百分點至43.9%，連續第5個月呈現緊縮。中經院院長張傳章說明，目前來看，庫存明顯較前月改善，不過終端需求仍未好轉，營業成本攀升、貨幣緊縮，使上游大廠持續由供給面調節存貨、產能配置與資本支出，他形容此情形就像是在「縮衣節食靜待落底訊號」，而下游與無話語權的企業則疲於延單，部份產品為了去庫存而賠本銷售。

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11月PMI跌1.5個百分點，來到43.9%，連續第5個月呈現緊縮，也是2012年7月創編以來最快緊縮速度。在5項組成指標中，「新增訂單、生產、人力僱用與存貨」呈緊縮，「供應商交貨時間」下降。

其中，領先反應景氣動向的「新增訂單」指數，已連續8個月呈現緊縮，不過，緊縮速度未再大幅走跌，11月指數微跌0.9個百分點至41.9%；「生產」指數此次回跌1.8個百分點至42.8%，連續第5個月緊縮；「存貨」指數在連續3個月緊縮後，終於中斷連續10個月的過高，轉為過低的49.9%，指數低於50%表示低於當前客戶所需，此次指數是自2022年1月以來，製造業首次回報客戶存貨低於當前客戶所需。

張傳章指出，從11月PMI組成指標的變化，與2022年4月PMI組成指標有很大差異。2022年4月新增訂單指數中斷連續21個月的擴張轉為緊縮，生產滑落至接近持平水位，但製造業PMI卻仍維持在55.0%以上擴張速度，主因供應商交貨時間與存貨指數卻仍停留在60.0%，顯示產業面臨極大去庫存壓力。反觀11月PMI雖呈緊縮加快，但組成指標中跌幅最大者卻是存貨指數。  

中經院第三研究所助研究員陳馨蕙報告，製造業未來6個月展望指數由創編以來最快緊縮速度24.8%，回升0.5個百分點至25.3%，連續第7個月緊縮。

張傳章表示，目前來看，庫存明顯較前月改善，不過終端需求仍未好轉，營業成本攀升加上貨幣緊縮，使上游大廠持續由供給面調節存貨、產能配置與資本支出，他形容此情就像是在「縮衣節食靜待落底訊號。」

然而，下游與無話語權的企業則疲於延單，部份產品為了去庫存而賠本銷售，「努力撐著」避免資金斷鏈。

中經院提到，11月4大產業回報PMI緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業39.4%、電力暨機械設備產業40.0%、基礎原物料產業44.7%與化學暨生技醫療產業45.1%；食品暨紡織產業52.6%與交通工具產業51.3%則轉為回報PMI擴張。

至於6大產業全數回報未來6個月展望呈現緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業15.4%、電子暨光學產業22.5%、交通工具產業27.1%、基礎原物料產業29.1%、化學暨生技醫療產業31.4%與食品暨紡織產業35.2%。

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