華航台北－宿霧首飛　A321neo新機直飛南方皇后市

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華航表示，首航宿霧班機旅客皆獲得華航限定首航禮，包含時尚環保的貝殼棉網包及2023年最新華航桌曆；抵達宿霧後，當地地勤人員也精心為旅客送上迎賓項鍊及芒果乾，宿霧國際機場為歡迎華航班機飛抵，也安排灑水儀式紀念本次的首航。
華航深耕東南亞商務及旅遊市場，今天以宿霧為疫後首發新航點，隨客運市場需求回溫，除了滿足台灣民眾赴菲律賓渡假休閒需求之外，華航也搶攻轉機客源，看好宿霧深受歐美旅客喜愛，搭配每週近30班北美航班，預期創造北美來台轉機前往宿霧的商機。
華航表示，宿霧為菲律賓第二大城，有「南方皇后市」之稱，擁有豐富的歷史人文及自然景觀，無論是安排走訪麥哲倫十字架、聖嬰大教堂等充滿歷史意義的景點，或是登上薄荷島探索世界自然遺產巧克力山，四季如夏的南國氣候，隨時都是出遊的好時機。華航也推出新航線優惠，台北－宿霧經濟艙往返機票僅新台幣5,600元起 （未稅）。
華航除開闢宿霧航點，明年1月2日將新增越南峴港，1月20日泰國清邁也將接力開航，分別提供每週4班直飛服務，同時積極增加東南亞航線班次密集度，也強化中南部出發的航線服務，台中－胡志明市復飛每週4班，高雄－馬尼拉航線增為每週3班，明年1月起也將復飛高雄－曼谷航線，農曆春節旺季時東南亞地區總計18條客運航線營運，每週提供約130航班往返東南亞航點，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。