九合一大選落幕！媒體聲量王多半當選　學者曝關鍵

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學者聯盟發現，電視新聞雖然人人看、人人罵，但電視新聞的影響力還是相當大，候選人在電視裡的高聲量伴隨高知名度幾乎就與當選率成正比。高虹安、蔣萬安、陳其邁都是明顯的例子，尤其是高虹安。高虹安在「學者聯盟」連續七周的觀測中，獲得二次媒體聲量王 (其餘五次都是陳時中)。
學者聯盟指出，高虹安過去在新竹原本較為默默無聞，但她的聲量卻因為民進黨利用國家機器的三度介入，成為全國高知名度的政治明星。第一次是10月26日，資策會提告她論文抄襲；第二次是11月9日，調查局立案調查詐領助理費；第三次是「周刊」踢爆薪資內帳，緊接著11月8日，高虹安就被北檢分案列為被告。在國家機器及側翼綠媒的猛烈攻擊下，高虹安反而產生了柯文哲八年前選台北市長的「素人效應」。執政黨愈是下重手打她，反而愈讓選民對她產生同情與不捨。
學者聯盟認為，五度蟬聯電視聲量王的陳時中，他是「學者聯盟」監測的候選人當中唯一落選的聲量王。分析監測紀錄，學者指出，陳時中雖然有全台第一的高聲量，但他的個人形象卻擋不住高負評的進一步檢驗。學者指出，陳時中是防疫期間大家非常熟悉的政治人物，他的高知名度全台皆知。如果選舉提前個一、二年，陳時中當選的機率會很高。可是，選舉的當下，國人對防疫成效和高端疫苗並不滿意，就算綠媒給他再多聲量，也挽不回他的負面形象。學者分析說，選舉就跟監測電視新聞一樣，第一要務就是趨近現實。選舉的現實就是民意，當民意告訴你不滿意防疫成績，你虛心檢討就好，卻在那裡強辯，「呃…怎麼會不滿意，一定是有人抹黑。」。選舉的現實就是民意，民意就不把票投給你。所以，高知名度和電視上的高聲量，還是得與候選人的形象相匹配，才會產生媒體加乘效果。
學者聯盟觀察，許多媒體有立場，可是有立場的媒體操弄選舉，有沒有效果？還是出現反效果？這次的選舉結果希望能給媒體引為警惕。學者指出，譬如，三立猛打高虹安，負面新聞多達202則，但高虹安卻以九萬票勝出；民視偏好陳時中，正面報導多達109則，但阿中還是落選。選民對鋪天蓋地的負面競選手段並不買單，因為，中間選民對於是非對錯有自己的判斷，不會完全跟隨電視起舞。
學者聯盟認為，媒體背後的執政者，要讓媒體發揮效果，一定要讓媒體先找回自己的話語權。否則，所謂的媒體效果，只淪為空想、鏡花水月。執政黨要利用媒體當工具之前，至少要先讓媒體做到「相對客觀」。否則，一旦失去民眾的信任，媒體再多的歌功頌德或者謾罵攻擊，也只能鞏固原本死忠的支持者，根本達不到所謂的媒體效果。
學者進一步指出，就以今年的電視開票轉播為例，陳時中明明就是明顯落後。但親綠媒體一開始還要做出阿中領先，然後些微領先，再然後是些微落後，最後沒辦法了，才一股腦的打出明顯落後的數字。這完全失去客觀，根本是誤導候選人和選民，電視台的票數怎麼來的？誰給的？還是編輯台盲目輸入的？電視台的主管機關應該貫徹媒體自律來解決媒體亂象，而不是推給中選會呀。
2022年九合一大選結果，藍營看似大勝，但學者們強調，藍營完全沒有驕傲的本錢。因為分析開票數據，民進黨全國的基本盤在480萬票左右，國民黨的基本盤最多560萬票。但別忘了，2020年蔡英文總統得到817萬票，多出來的330萬票，是年輕人加上中間選民的關鍵選票。除非藍營能開發出吸引年輕、中間選民的策略，否則2024年大選，誰能笑到最後還很難說。
最後，「學者監測聯盟」表示，過去七個星期的監測發揮了一定的監督效果，至少無線電視台被聯盟點名之後，在車禍、美食…這些只顧著沖收視率的新聞之外，加大選舉新聞的篇幅，讓傳統電視觀眾多了些選舉資訊。聯盟也強調，比地方選舉更重要的2024年大選，聯盟不會缺席。一定會扮演民眾的眼睛，繼續監督媒體的表現，希望給民眾更多相對客觀、公正的選舉新聞。
詳細統計資料和相關內容，見網路雲端。網址：https://bit.ly/3CIMaug