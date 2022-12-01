全聯大潤發合併後「首次出擊」！聖誕新品同場亮相搶商機

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本次全聯聖誕商品，包括阪急麵包大盛系列12/2~12/29推出4款聖誕限定，原價39元，12/2~12/15嘗鮮價35元，任3款特價99元。有應景的「聖誕樹」特製抹茶墨西哥醬及香酥菠蘿；「聖誕花環」以丹麥麵包為主體捲入原味卡士達醬；「聖誕拐杖可可」則是Q彈巧克力麵包；同時往年的熱銷款「聖誕水果麵包」也回歸販售。Read Bread巧克力大賞則推出2款新品，包括「巧克力口袋吐司」、「黑眼豆豆餐包」。此外，業者也透露We Sweet甜點系列，下周將會公佈最新聯名商品，配合聖誕檔期將會與巧克力有關，甜點控可千萬別錯過！
大潤發聖誕節檔期則是推出近10款卡哇伊的甜點與點心，售價35元~199元。特別推薦新品「聖誕葛蕾特餅」酥鬆化口的塔皮，一盒內含4種不同的餡料口味、「草莓聖誕寶盒」柔軟口感，撒上微苦的可可粉、抹茶粉，夾上新鮮草莓，是派對必備的甜點之一；還有點綴雪人造型的「羅馬聖誕生乳包」採用大湖新鮮草莓，一次推出原味及巧克力2種風味；「雪人泡芙」鬆軟外殼加上柔滑鮮奶油，點綴新鮮草莓，酸甜完美融合。不只有甜點，法國知名品牌Picard 聖誕新品就有13款，，特別推薦4款冰品，活動期間限時優惠75折起。
全聯明（2）日起至2023/2/2為期9週推出集點加價購活動，結合迷你版的熊大、兔兔、莎莉、熊美打造暖心幸福時光，福利卡卡友只要於門市購買蔬菜/水果/鮮魚/精肉/調理熟食/烘焙輕食/OFF COFFEE 系列全品項，每滿100元可獲得生鮮積分1分，滿3積分或扣200福利點起加價購，就能把超萌的可愛明星帶回家！包括打火烤兩吃的多功能鴛鴦鍋電烤盤、多功能料理鍋熊大款2L、旋轉木馬造型陶瓷碗；還有最特別的「玩樂彈珠台折疊桌」，帶你找回童年的記憶，彈珠檯收納後變身為小木桌，好玩又實用。