2023台北跨年第二波卡司出爐！韋禮安、9m88嗨炸台北市
全臺最具代表性的「臺北最High新年城-2023跨年活動」，今（1）日由臺北市政府秘書長陳志銘與金曲才子韋禮安於信義區松壽廣場一同宣告系列活動正式起跑。同時也曝光跨年晚會第二波卡司名單，包括韋禮安、9m88、傻子與白痴，以及三組超夯的新生代樂團，搭配三組鍍金的實力派唱將搭擋，包括台語歌王許富凱X重金屬樂團血肉果汁機、金曲歌后彭佳慧X台式搖滾樂團美秀集團、原住民歌后ABAO阿爆X清新樂團理想混蛋， 以跨世代、跨語種、跨歌路，達成「三跨」的精彩合作。
娛樂中心/綜合報導
配合2023年台灣燈會，2023年臺北跨年活動主題為「臺北就是未來」，與叁式Ultra Combos、黑川互動媒體藝術、調皮工作室合作打造沉浸式互動體驗「未來樹」、「臺北大兔襲」及「仁愛路燈飾」，從12月1日至明(112)年1月2日於信義區松壽廣場、市府東門廣場、松山文創園區及仁愛路同步點亮臺北，一起共創對未來的想像。
「臺北大兔襲」特別邀請跨年晚會主持人Lulu黃路梓茵，以及卡司韋禮安、9m88合作設計，各自量身打造出「Lulu的未來兔子洞」、「海獅不害怕田園」及「88の未來兔跳臺」，不同風格調性的未來兔，只要於臺北市政府東門廣場、松壽廣場及松山文創園區，拿出手機掃描Qrcode打開AR相機，就可以尋找未來兔活躍的身影。無法來到臺北的民眾，也可以找到全臺人行道上「當心兒童」的交通號誌，透過跨年官網打開AR相機也可以捕捉未來兔，一起探索AR沉浸體驗。
北市觀傳局今天也公布第二波獨家卡司，包括以演唱神曲《如果可以》獲金曲青睞，紅遍海內外的才子韋禮安、新世代爵士女伶9m88及傻子與白痴，其中傻子與白痴將搭配同門師姐劉若英共同演出。本次採邀請到三組超有話題的限定組合：台語歌王許富凱細膩又充滿溫柔的嗓音，搭配本屆金曲獎的最佳樂團血肉果汁機，不同音樂風格的衝突表現，呈現臺北市多元文化的特色。（編輯：詹鎰睿）