蝦皮購物雙12祭最大規模集點活動　天天灑12折券

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年末適逢電商旺季，從99購物節到剛落幕的雙11，都可瞥見即便疫情趨緩，網購消費力道與買氣依舊可期。蝦皮購物於今日揭曉2022下半年消費趨勢，統整全站消費數據、關鍵字等進行分析，分享台灣下半年消費者購物行為，主要觀察到四大趨勢：
趨勢一
升息壓力與物價通膨持續衝擊消費市場，全球經濟不穩定也改變了台灣民眾的消費習慣。蝦皮購物發現，「價格導向」成為消費者購物的首要決策依據，且對商品漲價接受度下降，並轉向購買高CP值或可替代性低價商品。而蝦皮購物自8月起推出的「超市補貨日」更可看出此一趨勢，主打優惠民生用品的活動特點帶動該品類單品業績較平日彈跳10倍，其中又以「衛生紙」、「尿布」、「濕紙巾」成為熱銷排行榜前三名，顯見有感優惠廣受消費者歡迎。
趨勢二
「點數經濟」過去為零售通路的必爭之地，隨著手機APP集點形式崛起，電商業者紛紛加入瓜分集點活動的大餅。作為娛樂電商龍頭的蝦皮購物挾帶大量會員優勢，今年共推出37檔集點活動，且針對各品類量身打造專屬集點；其中蝦皮家居自9月推出首檔換購活動後，累積吸引超過20萬名用戶參與，期間內家居生活用品業績更較前月成長近5成，顯示出用戶對集點活動的喜愛。為回應用戶的支持，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」也推出年度最大集點活動，為消費者獻上35款總價值超過200萬元豪禮。
趨勢三
根據蝦皮購物全站消費者調查，發現「免運費」、「豐富的品牌選擇」、「划算價格」、「準確的商品搜尋功能」四大優勢成為用戶喜愛蝦皮購物的最重要因素。站上數據亦顯示，提供關注禮以及優惠券的店家相較無提供的店家，多出將近1倍的訂單量，顯示品牌越積極釋出專屬優惠、越容易提升買氣。蝦皮購物更透過「月月造節」策略，主打檔檔新鮮且完善的消費體驗，在長期宣傳電商購物節與經營之下，成功建立民眾對平台的好感度，並提高轉單率。
趨勢四
下半年疫情雖漸趨穩定，但口罩、維他命等防疫保健相關商品已成生活必需品之一，蝦皮購物觀察，下半年熱搜關鍵字仍以口罩位居榜首，益生菌、葉黃素、維他命等保健食品更成為熱銷榜常勝軍；而隨著國境逐步開啟、國內外旅遊商機回溫，行李箱、手提袋買氣較去年同期成長超過1.5倍、露營商品也有20%以上業績彈跳。此外年末聚會多，加上四年一度足球盛事火熱開打，美食相關品類需求量也有3成以上成長。
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」購物攻略
優惠一：豪灑6張0元起免運券，再送最高折450元優惠券、超過50萬元品牌豪禮！
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