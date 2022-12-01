▲ 因應身心障礙移動需求，台灣福斯商旅打造無障礙福祉載具陣容

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全台唯一提供全車系福祉車 給予最完善無障礙水平移動體驗
台灣福斯商旅不僅在無障礙移動領域投注心力長達10年之久，並持續提供最完善且高規格的全產品線福祉車款。以福祉車而論，可分為平頂與高頂車型，分別對應單輪椅、雙輪椅、四輪椅區等多種組合配置的福祉車家族。其中包含最多可容納4個輪椅座位的Crafter 長軸高頂福祉車；同級距中唯一高頂且可允許一般成人站立的T6.1 Kombi 福祉車款；兼具舒適質感、靈活實用的頂級T6.1 Multivan福祉車及T6.1 Caravelle 福祉車、可衍生出露營等多元生活機能的全方位福祉車T6.1 Caravelle 青銀共享車；以及首次亮相的全新世代Caddy Maxi福祉車來滿足各式不同的移動需求，提供最完善的無障礙水平移動解決方案。
Caddy Maxi 福祉車首次亮相 Caddy 車系全員到齊
首次亮相的全新世代Caddy Maxi福祉車，也代表著Caddy車系除了「同級唯一德制正七人座休旅」Caddy Maxi、「台灣頭家的德國商用車」Caddy Cargo、「小加州號」Caddy California、Caddy Maxi + 「VanLife Box好野露營組」車型外， Caddy全車系全員到齊，完成最後一塊的家族拼圖。
原廠授權 4 家改裝商夥伴 共同打造無礙移動新生活
台灣福斯商旅堅持引進德國原廠最高規格的授權認證系統，更與4家改裝夥伴共同合作開發，包含特優改裝商太古標鎰、輔康企業，以及優等改裝商台灣福祉及重安科技，並輔導取得原廠認證資格。福斯商旅與改裝夥伴共同合作開發新世代福祉車款，全面提供個人買家、公共服務運輸需求之無障礙計程車、社福團體之復康巴士車隊等，以輪椅電動升降、輪椅坡道或斜坡板伸展套件，全方位提供接送年長者與身障朋友一個安全便利且自由無礙的乘車環境。在未來，台灣福斯商旅會持續耕耘在地移動服務，以需求者為出發點，提供國人最專業無障礙移動的新體驗。
以實際行動傳遞＃WeNotMe 品牌精神 給予身障長者幸福無礙的未來
台灣福斯商旅持續秉持福斯集團＃WeNotMe品牌精神，致力發展無障礙移動服務，包括連續14年支持在地宗教大甲媽祖遶境盛事，並多次提供無障礙計程車、Caddy福祉車等多元的車款，具體實現年長者與身障朋友的遶境心願。此外，更於2013年首次與行無礙協會合作，以Caddy福祉車款共同推廣無障礙旅遊，讓身障長者重返陽光，享受戶外天地。
同時，台灣福斯商旅更以實際行動連續三年落實福斯集團＃WeNotMe品牌精神，包括2020年「明天過後，妳我相約再聚」，以媽祖戴口罩獨自遶境的影片敘說故事，用畫面來呈現感動溫度，同時向第一線醫護與抗疫人員致上最高敬意；2021年與全台經銷夥伴攜手推出「乘載希望專案」，福斯商旅救護車輛進廠基礎保養與全車健檢服務、藉此守護醫護、團結抗疫。而今年，更以全新網路影片「自由 行無礙」來呼籲國人重視無障礙水平與垂直移動需求，共同關懷年長者及身障朋友迎向無礙的新生活。
台灣福斯商旅致力善盡企業社會責任，並以實際行動回饋社會，期盼以多元且高規格的無障礙車款，以及行無礙協會積極推廣的「爬梯機」專人服務，讓台灣無障礙的友善行動環境更被重視。