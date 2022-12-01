▲ SUZUKI 推 12 月限時優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
SWIFT以動感設計與嶄新科技，再次奪下車訊風雲獎「最佳進口小型車」的肯定。搭載HYBRID輕油電科技結合了12V ISG整合式啟動馬達發電機與全新1.2L DUALJET引擎，展現平均油耗 22.3km/L 的優異一級能源效率，並全面配備 SUZUKI Safety Support，以 ACC 主動式車距巡航、DSBS 雙感知器煞車輔助、BSM 車側盲點偵測等八項主動式安全科技一路守護車主的行車安全。內裝採運動化環艙設計，搭配整合式跑格儀表板，觸目所及盡顯熱血氣息。SWIFT，讓你自在駕馭想要的型。
連續二年蟬聯車訊風雲獎「最佳進口都會車」的 IGNIS全新搭載 12V HYBRID 輕油電科技與 1.2L DUALJET 引擎，創造平均油耗 22.1km/L 的一級能源效率。此外，1,197cc最小級距排氣量，更造就稅金與燃油的雙效節能表現。SUZUKI Safety Support 及 DCBS 煞車輔助系統等安全科技配備打造出極智行車守護，讓車主安心穿越都市街道。經典時尚的設計，將掀背功能與 SUV 車型完美結合，車室空間以水平線延伸出遼闊舒適的視覺感受，後座採 6/4 分離式設計，隨心變化出最大 501L 收納空間。快跟 IGNIS 馭電進化，馭見生活更多可能。
性能小超跑 SWIFT Sport 以性能化設計，彰顯其強悍本事。搭載高出力 48V HYBRID 輕油電系統，提供引擎更強悍低扭力時的輔助動能，搭配 1.4 L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎，造就最大馬力 129.2 ps / 23.9 kgm 的狂猛動能。6 速手排系統與 SUZUKI Safety Support八項主動安全守護，讓車主盡情釋放速度與激情。從外觀的蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及擾流飾版等空力套件，到座艙內的賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及 Sport 字樣前座椅，SWIFT Sport從裡到外散發狂野不羈的戰鬥氣息。
匯聚 SUZUKI 造車工藝與科技大成，新世代旗艦 SUV 車款 ALL NEW S-CROSS以大膽自信的嶄新設計，盡顯 SUV 強悍個性。MILD HYBRID 輕油電科技結合渦輪增壓引擎1.4L BOOSTERJET強勁動能，為駕馭注入超凡樂趣。ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統提供安心駕馭，征服一切險阻。更以 SUZUKI Safety Support 安全科技提供周延守護。旗艦之作，至此誕生。
VITARA科技性能全面勁化，搭載新世代 48V HYBRID 輕油電科技及 1.4 L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎，不只輸出 129.2 PS / 23.9 kgm 強悍動力，更以優異車身結構及輕量化設計，實現寧靜感及優越的油耗表現，S 車款更造就 19.3 km/L* 節能油耗。不只動能勁化，VITARA讓你玩更野！ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統可依路況及喜好，在 AUTO / SPORT / SNOW / LOCK 四種行駛模式中自由變換，一路更有ACC主動式安全車距巡航控制、BSM 車側盲點偵測、DSBS 雙感知器煞車輔助等SUZUKI Safety Support 安全科技為你隨行守護，從主動到被動，提供駕乘者完善保護。VITARA獨樹一格的外型搭配傲人的越野性能及持續進化的安全科技，激發你對駕馭的渴望！
SUZUKI CARRY，以最全面的大貨台、大扭力、最低貨床離地高、最小迴轉半徑、優異節能油耗表現、全方位安全防護、鍍鋅底盤耐久品質…等，為每位內行頭家帶來「贏」運之道，現在還帶來更多優惠，力挺頭家！讓頭家贏在起跑點，12月底前領牌贈五千元提油券，分期免頭款，首年0負擔專案，可享『代車險』及『不限里程道路救援』，加上舊換新只要45.8萬起，可說是誠意滿滿、力挺頭家。搶先入主SUZUKI CARRY，百工百業的贏運之道，讓每個頭家不只是頭家，還是大贏家!
|車型
|促銷方案內容
|有效期間
|全車系
|來店贈SUZUKI專屬滑鼠墊
試乘贈SUZUKI專屬摺疊傘
領牌可享『汽車代車費用保險』、『不限里程道路救援』
|即日起-2022/12/30
|SWIFT
|【首年日付$60專案】
本月領牌加贈
專屬尾翼/門檻飾板
2022年式領牌贈全國加油站10,000提油券
|IGNIS
|【首年日付$60專案】
本月領牌加贈
專屬尾翼/門檻飾板
2022年式領牌贈全國加油站10,000提油券
|S-CROSS
|ALLGRIP車款領牌加贈ALLGRIP專屬銘版
|VITARA
|60萬30期0利率專案
本月領牌加贈
不鏽鋼門檻飾板/運動版擾流尾翼
2022年式領牌贈全國加油站10,000提油券
|CARRY
|分期免頭款，首年0負擔專案
2022年式領牌贈全國加油站5,000元提油券