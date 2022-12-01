VTuber震撼彈！Axia Krone宣布畢業 頻道將轉設未公開
知名VTuber艾西亞·克朗（アクシア・クローネ / Axia Krone）宣布畢業，並且12月7日後YouTube 頻道與 Twitter都將轉為未公開，相關周邊產品也將全面停止販售，公司則於12月31日後停收粉絲信，讓眾多粉絲相當震驚及不捨，官方宣布畢業消息僅6小時，就有將近20萬粉絲點讚、留言。
記者鍾怡婷/綜合報導
ANYCOLOR 於今（1）日宣布旗下所屬 VTuber Axia Krone已於11月30畢業，官方表示所屬社曾與 Axia多次協商討論，但最終尊重本人強烈的意願接受畢業申請，很遺憾讓等待他回歸的粉絲聽到這個遺憾的消息，未來Axia Krone的YouTube、推特都將陸續設為未公開，並暫停周邊商品、音聲販售。
據悉Axia Krone於2021 年 7 月 19 日出道，頻道多以遊戲直播為主，吸引眾多粉絲喜愛，卻在2022年8月18日突公佈粉絲將無限期暫停YouTube和Twitter等廣播活動，並對網路上的誹謗行為進行提告。所屬公司也表示，自從2022年春季，網路上出現許多惡意誹謗、虛假訊息、以及出現大量提及Axia Krone的垃圾郵件、評論，因此決定暫停活動，以維護個人的身心健康，不料等來的卻是畢業的震撼消息，也讓一票粉絲相當不捨。
Axia Krone本人也發布畢業感言，感謝大家短短1年4個月的支持，「能和很多人一起分享遊戲的樂趣，讓我感到非常開心，感謝一直以來支持和照顧我的人」。