全台首例 臺中榮總AR導航矯正脊椎側彎

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楊孟寅說，蔡女是屬於胸腰椎側彎合併脊柱旋轉案例，若是使用傳統的鋼釘置入手術，因為角度變化太大，鋼釘位置誤差機會很高，因此手術時利用擴增實境智慧手術眼鏡協助，再結合術中導航技術，不但增加鋼釘置入的精準度，還能減少手術時間跟降低併發症的機會，病人手術後身高增加達3公分，側彎角度恢復到10度以內，幾乎回復正常的挺直狀態。
楊孟寅主任說，此次病患不僅胸腰椎均有側彎並合併有脊柱旋轉變形，可說是立體變形的脊椎側彎病患，過去要為這類病患進行矯正手術是一大挑戰，在脊椎內有脊髓，旁邊則是環繞主動脈大血管以及各種臟器，稍一不甚就有傷害到重要器官的可能，手術的困難度與挑戰性，也增加病患手術時間與併發症發生的機會。
為此，手術結合AR智慧眼鏡即時投射影像於病患身上，以及術中導航系統聯合，是台灣第一例。有了AR眼鏡幫助，手術中不需抬頭、不需轉頭，醫師可以完全專注於手術區域，結合術中導航系統，同時提供精準的鋼釘置入角度、位置、深度，以及即時的脊柱影像等資訊，讓醫師在每一次的植釘過程中都備感安心，尤其在大角度側彎合併旋轉的脊柱時，也能避開重要的脊髓與血管構造，精準的植入鋼釘，大幅增加安全性及減少手術時間與出血量。
台中榮總神經外科的脊椎側彎治療團隊，一直不斷地希望利用高科技的醫療技術，來增加手術的安全性與便利性，除了首先全台灣引入擴增實境技術在側彎矯正手術上，也嘗試利用擴增實境技術來進行手術前的解釋與說明，期能讓病患在手術前能更清楚瞭解手術的方式與風險，降低病患在手術前的焦慮感與不安。