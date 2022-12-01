▲ MAZDA 年終推限時購車方案，入主 CX-5 / MAZDA 6 / CX-9 享百萬零利率

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23 年式 MAZDA CX-5 安心躍進 配備智慧型頭燈 ALH 與全速域 CTS
2023年式MAZDA CX-5維持各車型編成與販售價格不變，除了升級智慧型頭燈(ALH），在夜晚能偵測周遭環境自動調整光型；更標配全速域巡航模式車道維持輔助系統(CTS），幫助駕駛者隨時車道置中並維持安全車距，有效降低疲勞駕駛風險。MAZDA CX-5搭載令人信賴的 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，搭配上可針對車主依不同行駛路況條件進行調整的Mi-Drive駕駛模式選擇，讓駕駛可以安心自信地享受駕馭樂趣；在AWD四驅車型上，提供Off-Road 循跡輔助功能，讓駕乘者能輕鬆穿越非一般鋪裝道路或濕滑的危險地形，增加操駕穩定性，有效提升行車安全。此外MAZDA CX-5 20S Premium / 25T 2WD Sport Edition / 25T AWD Signature均配有讓台灣車主應對瞬息萬變天候最有感的雙前座通風座椅，讓駕乘者能輕鬆擁有超越進口同級規格的座駕，僅需加價一萬元即可選配最新車色「雪幻白」（Rhodium White），讓駕乘者在冬日的探索旅程上演繹極簡日式風尚。
MAZDA 6 全車系配備雙前座通風座椅 同級唯一 完美繪演出眾風采
作為品牌唯一中大型房車代表的MAZDA 6始終以流線魂動的外觀與超越同級的精緻內裝獲得消費者的青睞。全車系配備i-ACTIVSENSE主動安全科技更提升房車行駛中的安全讓自駕旅程更無所畏懼。直覺化配置平行式座艙，讓駕駛與座駕合而為一，MAZDA6座艙內皆標配雙前座導流式通風座椅，舒適內裝傲視同級，讓台灣駕乘者在春寒料峭時也能舒適自在。在科技配備方面，MAZDA6全車系皆搭載11支揚聲器的 BOSE®環繞音響，營造無與倫比的劇院級感官響宴；便利的智慧手機連結功能更支援Apple CarPlay和Android Auto，兼顧駕馭樂趣與直覺操作。
MAZDA CX-9 超質感內裝傲視同級旗艦休旅 淋漓彰顯不凡品味
MAZDA CX-9作為品牌的旗艦休旅之作，大器魅力更甚過往，搭載豐沛動力及完善安全科技，實現從容的駕馭體驗。2.5T渦輪引擎的豐沛動力帶領全家穿越蜿蜒道路安全抵達目的地，Nappa旗艦真皮座椅與BOSE®環繞音響讓長程行車旅途更怡然自得。MAZDA CX-9以同級僅見的三種後座空間配置與座椅形式，滿足每一位家庭成員不同的乘坐要求，MAZDA CX-9 Captain Seat更導入全新第二排獨立雙座旗艦座椅，再搭配方向盤及雙前座/第二排座椅加熱裝置，不僅彰顯座艙豪華氛圍，更竭盡滿足每個家庭的冬日乘坐需求，讓每位成員盡享頂級舒適的旅程。