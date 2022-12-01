▲ 本月入主 Toyota 指定車款 送 Vitamix 全營養魔法調理機等好禮

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車種
分期內容
國
產
車
COROLLA ALTIS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
60萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA CROSS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
60萬30期0利率(貸款總額)
SIENTA
40萬30期0利率(貸款總額)
YARIS
40萬30期0利率(貸款總額)
VIOS
40萬30期0利率(貸款總額)
TOWN ACE PU
18萬12期0利率(貸款總額)
進
口
車
CAMRY 汽油
50萬30期0利率(貸款總額)
C-HR
50萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV旗艦
50萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV尊爵
40萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
40萬30期0利率(貸款總額)
RAV4 (含HYBRID油電版)
24萬24期0利率(貸款總額)