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本月入主 Toyota 指定車款 送 Vitamix 全營養魔法調理機等好禮

▲ 本月入主 Toyota 指定車款 送 Vitamix 全營養魔法調理機等好禮
▲ 本月入主 Toyota 指定車款 送 Vitamix 全營養魔法調理機等好禮

2GameSome - 有車賞

為感謝消費者長久以來的愛護與支持，TOYOTA台灣總代理和泰汽車於12月推出「TOYOTA 酷炫豪禮」限時優惠活動註1：本月入主COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS，就送美國百年精品品牌Vitamix「全營養魔法調理機」(型號E310，市價21,800元)，讓消費者入主好車的同時也能輕鬆百變各式美食，從駕馭樂趣到料理樂趣，更能盡情享受精彩酷炫生活。

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本次贈送的交車禮「Vitamix全營養魔法調理機」可用於全食物調理，讓您輕鬆製作各式佳餚，醬料、濃湯、副食品、冰品等一機搞定！歷經百年的品牌工藝，高效馬達堅固耐用，並搭載航太級雷射鋼刀，能擊破食材細胞壁釋放營養素；獨特的3D渦流設計，可以全方位均勻攪拌食材，讓口感更為絲絨般綿滑註2，廚房神器一機抵多機，輕鬆打造居家健康生活。

本次活動除贈送「Vitamix全營養魔法調理機」外，消費者亦可享60萬高額0利率優惠註3，試乘再加碼送精美小禮，贈品數量有限，送完為止，入主就趁現在。迎接新年，買台新車好過年，用豐富好禮展開酷炫生活吧！詳細優惠活動資訊請至TOYOTA官網：https://www.toyota.com.tw/，或洽詢TOYOTA全台展示中心。

車種

分期內容

　







COROLLA ALTIS

 (含HYBRID油電版 & GR SPORT)

60萬30期0利率(貸款總額)

COROLLA CROSS

(含HYBRID油電版 & GR SPORT)

60萬30期0利率(貸款總額)

SIENTA

40萬30期0利率(貸款總額)

YARIS

40萬30期0利率(貸款總額)

VIOS

40萬30期0利率(貸款總額)

TOWN ACE PU

18萬12期0利率(貸款總額)





車　

CAMRY 汽油

50萬30期0利率(貸款總額)

C-HR

50萬30期0利率(貸款總額)

PRIUS PHV旗艦

50萬30期0利率(貸款總額)

PRIUS PHV尊爵

40萬30期0利率(貸款總額)

COROLLA SPORT

40萬30期0利率(貸款總額)

RAV4 (含HYBRID油電版)

24萬24期0利率(貸款總額)

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