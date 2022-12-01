Volkswagen 推健檢服務 本月預約回廠 享限量車貼好禮與歲末四大免費服務
▲ Volkswagen 推健檢服務 本月預約回廠 享限量車貼好禮與歲末四大免費服務
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2022-12-01 19:25:00
台灣福斯汽車推出「年度風雲車手」感謝祭¬¬¬–每個福斯車主都是年度風雲車手，即日起至2023年1月31日止，推出歲末四大免費服務 （價值2,000元），含高達20項車輛安全檢查、O3臭氧除菌與除臭服務、專屬洗車、車輛漆面檢查，回廠進行車輛檢查或消費，不限金額即送限量「Volkswagen 年度風雲車手」車貼，車主更可使用My Volkswagen® 全新功能「線上預約保養」先行預約，確保愛車最佳狀態，指定原廠保養維修零件8折起（包括引擎機油）、米其林輪胎買3送1、原廠配件精品優惠7折起，歡迎車主趁年末選購。台灣福斯汽車推出年終購車優惠，限2022年12月31日（含）前下訂，於2023年1月19日（含）完成領牌，全車系指定車型贈免費第一次換油基礎保養（不含工資），The T-Cross 230 TSI Style Design 獨得三次免費換油基礎保養，而The Arteon 330 TSI Elegance Premium 與330 TSI R-Line車型，皆提供高額低利率貸款方案，附送5,000元售後服務禮券，以及第五年與第六年延長保固 （價值51,900元），消費者可親臨全台展示中心親鑑德藝魅力。本月Volkswagen汐止服務中心正式啟用，將帶給基隆、汐止與南港車主更便捷的歲末健檢服務。
2022歲末將至，台灣福斯汽車致力守護全方位的行車安全，2022年12月1日至2023年1月31日止展開年終健檢服務，讓每個福斯車主都是年度風雲車手，凡車主預約回廠健檢或消費不限金額便可得到限時限量「Volkswagen 年度風雲車手」車貼，並且獲得歲末四大免費服務（價值2,000元），除了高達20項車輛安全檢查外，O3臭氧除菌與除臭服務，具備專業型 O3 空氣臭氧殺菌機進行全車快速淨化空氣，利用臭氧將病毒細菌氧化分解，達到殺菌除臭效果，再加上免費洗車服務與車輛漆面檢查，帶來由內而外的清淨車室空間與嶄新外觀，開啟全新用車旅程。 台灣福斯汽車領先業界的「福斯人禮遇計畫」，提供獨家優惠活動，除指定原廠保養維修零件8折起（包含引擎機油）以及米其林輪胎買3送1外*，原廠配件優惠7折起，包含車頂行李箱優惠價 9,999元 （原價14,200元）、The Tiguan 排氣尾飾管優惠價3,045元 （原價4,048元）、Volkswagen Logo 動態輪圈蓋4,085元（原價5,460元）、GTI Logo 和R Logo動態輪圈蓋同享優惠價4,620元（原價6,174元），更有「年度風雲車手」單品，如Golf 8運動提袋 、Golf 8雨傘、Volkswagen 保溫瓶、Beetle 印花搪瓷杯等多項原廠精品75折起。
繼新店展示中心與汐止展示中心開幕後，台灣福斯汽車再攜手豐舜汽車於今日（12/1）迎來Volkswagen 汐止服務中心的正式營運，坐落大台北交通樞紐，成為基隆、汐止、南港車主重要的服務據點，提供消費者無縫隙貼心服務與回廠體驗。
台灣福斯汽車矢志滿足消費者各式用車需求，推出多元購車方案，凡2022年12月31日（含）前下訂，2023年1月19日（含）前領牌全車系指定車型，可獲得免費第一次換油基礎保養（不含工資）， The T-Cross 230 TSI Style Design 則享三次換油基礎保養，和高額低頭期款方案，The Arteon 330 TSI Elegance Premium 與330 TSI R-Line車型，則可以68,000元低頭款入手，並且贈送5,000元售後服務禮券，與第五年與第六年延長保固 （價值51,900元），誠摯邀請消費者造訪全台展示中心，鑑賞Volkswagen全方位車款陣容。
台灣福斯汽車12月各式車款之優購方案同步實施中，同時保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢全台授權經銷商。