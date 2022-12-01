▲ Ford 23 年式 Kuga 重整陣容，售價 93.9 萬元起、追加 Vignale 車型

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義大利純正工藝語彙 New Ford Kuga Vignale 造就頂級義式美學
源自義大利都靈（Turin）的Ford精品品牌Vignale，以精湛的工藝水平、出色風格以及對於細節的講究，造就出頂級義式美學質感。福特六和則承襲此品牌精神，在歐洲之外，率全球之先於台灣市場導入Vignale，推出全新 Ford Kuga Vignale車型，定義同級SUV質感新標竿。Ford Kuga Vignale搭載2.0L雙渦流渦輪增壓汽油引擎、SelectShift™八速手自排變速箱、以及AWD可分離式智慧四輪驅動系統，完美承繼Ford Kuga飽富駕馭樂趣的DNA，並透過精細材質選用及精湛工藝，展現出「優雅設計」、「舒適奢華」、「運動性能」三位一體的完美融合
New Ford Kuga Vignale採用Signature Vignale設計語彙，以飛行「V」字樣為設計核心，訂製嶄新的流線前臉造型。車頭可見全新雙層次水箱護罩（波光粼上格柵、亮光黑下格柵）、柔和多邊型進氣壩、前霧燈框飾等細膩部件，搭配LED單體投射式頭燈組（含Glare Free智慧防眩光遠光燈、AFS主動轉向照明、AHB自動遠光燈）、LED導光條日行燈以及LED前霧燈，打造出低調卻氣宇非凡的視覺感受。New Ford Kuga Vignale配置全新20吋珍耀極灰雙色切削鋁合金輪圈，以立體切削工法展現出珍珠質地的細膩質感，並搭載德國馬牌PremiumContactTM 6運動胎，同時帶來兼顧舒適、降噪、抓地力更佳的行路質感。此外，舉凡Vignale專屬Satin Aluminum鋁飾鍛面車型銘牌以及環車套件提高隱奢識別，加上金屬車頂行李架／鯊魚鰭天線、亮銀全環鍍鉻側窗飾條、多層次亮銀烤漆後保險桿等部件，皆完美勾勒出New Ford Kuga Vignale尊榮雋雅的外觀氣息
車室內裝同樣是New Ford Kuga Vignale展現義式極致工藝的伸展台，為有效提升整體乘駕舒適度，New Ford Kuga Vignale全車五座均採用豪華品牌御用頂級Windsor透氣皮革座椅（含雙前座10向電動調整與電動腰靠功能、駕駛座記憶功能），在椅墊及椅背部份以Arona六邊形雙縫線結合打孔工藝，前座並飾以Vignale銘牌，展現前所未有的設計感、觸感與乘坐舒適感；加上後座前後滑移、椅背傾倒功能，釋放彈性靈活大空間，提昇整體乘坐舒適度，完美移植純正歐洲旗艦跑旅大器車格。New Ford Kuga Vignale亦採用專屬Urban木紋內飾板、浮雕迎賓踏板、銀色車縫線腳踏墊等配件，堆砌出與歐同規的雍容舒適座艙。先進智慧科技配置包含：12.3吋全數位儀錶板、HUD全彩抬頭顯示器、8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC®3娛樂通訊整合系統、B&O音響（10具揚聲器含ECS重低音）等，也讓典雅細膩的車室得以與先進新科技完美融合。
同級最佳運動跑旅戰力再提升 New Ford Kuga 23 年式全車型配備有感升級
Ford持續傾聽市場聲音，打造市場SUV新標竿，New Ford Kuga 23年式帶來的配備升級，展現出超乎同級的強勢產品力。New Ford Kuga 23年式全車系標配駕駛座10向電動調整座椅，「EcoBoost®180超質X」新增BLIS®視覺盲點偵測系統（附CTA倒車來車警示系統）、電動收摺後視鏡、18吋鋁合金輪圈；原EcoBoost®180旗艦X主力車款於新年式採「雙旗艦車型戰略」，「EcoBoost®180旗艦X」新增AHB自動遠光燈；而「EcoBoost®180旗艦」調整豪華配備，（相較原180時尚X）增列AHB自動遠光燈、足踢感應式電動尾門、B&O音響、HUD抬頭顯示器等多項實用配備，造就同級最佳全方位身手；「EcoBoost®250 ST-Line X」車型新增駕駛座三組記憶功能（含記憶車外後視鏡、記憶HUD），完整且實用的配備編制，持續讓New Ford Kuga展現出「唯有Kuga，才能超越Kuga」的堅強實力。
New Ford Kuga 23年式全車系同步採用標準高品質NVH套件佈局，透過整車密封系統優化、Acoustic聲學隔音夾層前擋風玻璃、一體式防水膜、引擎室吸音棉、以及前後輪罩隔音墊等靜音工程，大幅降低風噪、路噪與引擎噪音。指定車型更享有NVH旗艦型套件加持，於前後艙配備專屬隔音墊，大幅提昇乘坐靜謐性，使駕駛與乘客享有恬靜怡然的舒適感。
美國權威評價前三大LV2駕駛輔助科技 New Ford Kuga展現護主神車新風範
New Ford Kuga 23年式根植於品牌全新C2底盤平台，整體車身結構以近50％超高剛性鋼材佈局打造，車身抗扭曲度提升10％，形塑出New Ford Kuga 23年式「堅實」、「輕量」、「安全」的護主風範。與此同時，New Ford Kuga 23年式全車系標配Ford Co-Pilot 360TM全方位智駕科技輔助系統，獲得美國消費者報告Consumer Reports評鑑肯定，為Level 2駕駛輔助前三大品牌。透過iACC智慧型定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停（附PCA前向碰撞預警系統）、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LCA車道導正輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統（附CTA倒車來車警示系統）、ESA閃避轉向輔助系統、RED道路邊緣偵測系統等多項傲視同級的駕駛輔助科技，打造前向、側邊、後向全方位的主動安全防護網。
渦輪動力雙編成勾勒動能勁化風範 靈敏駕馭形塑跑旅新高度
New Ford Kuga全新23年式採用渦輪雙動力編成，EcoBoost®180車型搭載1.5L渦輪增壓汽油引擎，採用PFI歧管噴射與GDI缸內直噴雙噴油系統技術，搭配八速自排變速箱，具備最佳180ps / 6,000rpm、26.3kgm / 3,000rpm峰值輸出；EcoBoost®250車型採用整合先進雙渦流與電子式卸壓閥等先進技術的2.0L雙渦流渦輪增壓汽油引擎，創造傲視同級的最佳250ps / 5,500rpm、38.7kgm / 3,000rpm充沛動力，亦搭配SelectShift™八速手自排變速箱，完美兼備強勁動能與高效節能的跑旅特質。全車系亦提供五種動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地及沙地），可因應不同道路狀況及使用情境，控制不同的轉向、動力輸出、換檔速度、ACC全速域定速巡航系統跟車間距與空調模式等屬性。同時，EcoBoost®250車型更追加AWD可分離式智慧四輪驅動系統，駕駛可透過單一按鍵切換舒適、節能、運動等不同動態風格，享受截然不同的駕馭體驗。
車型
正式售價
汰舊換新
|EcoBoost®180超質X
93.9萬
88.9萬
|EcoBoost®180旗艦
103.9萬
98.9萬
|EcoBoost®180旗艦X
109.9萬
104.9萬
|EcoBoost®250 ST-Line X
122.9萬
117.9萬
|EcoBoost®250 Vignale
126.9萬
121.9萬