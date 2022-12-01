啦啦隊「勝利女神」脫了！比基尼回眸大露香肩 粉絲暈爆
中信兄弟Passion Sisters啦啦隊女孩妮可，因為連續三次都親眼見證球隊拿下總冠軍，前無古人後無來者的創舉，也讓她被封為「勝利女神」，總為球隊帶來好運，人氣突破天際。近日，妮可突然一改甜美形象，改走一個性感路線，結果才貼出一張回眸照，就獲得大家熱烈討論。
娛樂中心/綜合報導
妮可昨（30）日在個人IG上貼出一張照片，只見她特別換上罕見的比基尼，卸下罩衫，露出性感白皙美背，再配上回眸一笑的表情，十分誘人，原來為了回饋粉絲的支持與力挺，妮可才特地搬出獨家私藏照給大家福利，「謝謝大家踴躍的支持我的2023桌曆，看到妮們最後留言給我的小打氣都會姨母笑，真的真的也有很多內心話讓我很感動很窩心，謝謝妮們永遠那麼暖，那麼愛我。」
網友紛紛留言，「這個回眸，太美了吧」、「因為妮值得」、「美翻」、「太美了吧」、「必須要支持的吧。」據悉，目前效力Passion Sisters的妮可，過去是統一獅Uni Girls啦啦隊的成員，在2020年擔任隊長時，就親眼見證球隊拿下總冠軍，結果隔年轉至Passion Sisters之後，中信兄弟不僅獲得總冠軍，而且連續兩屆都是橫掃對手，因此被球迷封為幸運女神、勝利女神。（編輯：詹鎰睿）