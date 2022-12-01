看好疫後商機 飾品電商IR品牌旗艦店插旗台中

我是廣告 請繼續往下閱讀
IR旗艦店是一棟自帶文藝味的二層樓建築，紅磚搭配水泥樑柱主體，乍看彷如普通住家，邁入另有一番天地。 店家說，來到這裡，不僅展售全系列飾品及全方位服務，還能享受輕柔音樂、香醇咖啡香、淡淡的清香、礦物厚實觸感，結合視覺感官揉合出整個品牌深厚底蘊，IR品牌要帶給消費者五感沉浸式體驗享受。
其次，有別於電商服務，來到IR實體體驗店，不論是選購婚戒、訂婚戒、情侶戒、飾品刻字，或是飾品維修與保養，一應具全。IR飾品的旗艦體驗店，整體空間設計以「無邊際引力」、「傾心相擁」、「日與月綻放」、「甜心Lounge」、「森林圓舞曲」五大主軸概念，象徵IR飾品品牌在每個人不同階段的陪伴，一起邁入成年的下個階段，歡迎大家一起來台中IR約會!。
IR在2002年以idearock 在Yahoo拍賣起家，而後在各大電商通路平台上架，2013年正式設立官網，2018年創立IR品牌，也開始於百貨公司設立快閃店。2019年設立第一家位於中和的獨立門市體驗點，2022年於台中創設五感體驗旗艦門市。2023年IR將朝向更多元服務邁進，首先，為了能永久服務品牌忠實粉絲，推出純銀對戒終生換購鉑金婚對戒服務，讓每一副對戒不論用什麼形式都能永遠陪伴彼此！歡慶台中旗艦店新開幕，即日起至明年一月底推出各種優惠。