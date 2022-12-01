岡山版農16特區房價上看4字頭！鑫龍騰新建案動土

台積電進駐高雄設廠帶動房價，而位於北高雄S廊帶核心的岡山地區，交通、生活建設等陸續完工，各項機能日趨完善，吸引各大建商搶進。南部上市櫃建商鑫龍騰開發今(1)日舉辦「岡山信義案」動土典禮，此案基地面積約895坪，規劃樓高23層、一層6戶、33~47坪的首換產品，採先建後售，預計開價每坪30至40萬元，總銷約23億元。
記者陳美嘉／高雄報導
鑫龍騰開發看好北高發展、積極佈局。位於岡山區87期重劃區的「岡山信義案」以總價6.51億，每坪72.8萬元歷史高價收購。鑫龍騰開發總經理黃勁嘉表示，「岡山信義段」為集團今年第四場動土，也是第一次來到岡山區的推案；87期重劃區有整齊的街道，便利的生活機能，介壽路首排能享有阿公店溪的河景、岡山河堤公園綠意，儼然是「岡山版的小農16」。
該基地位於岡山區介壽路及鵬程東一路，臨近省道台1線及台鐵共站轉乘高雄捷運岡山站，捷運岡山路竹延伸線對當地區域發展相當重要，可串連高雄S廊帶產業鏈；加上今年開幕的樂購廣場、秀泰影城、全台最大無印良品及高醫岡山分院等，生活建設及機能逐步完善，值得期待。
黃勁嘉指出，鑫龍騰開發另一推案「中正O8」已於上個月全新完工，該案開始入帳；該案位於中正一路旁，緊鄰捷運橘線O8站，生活機能擁有武廟商圈、大順建國商圈，鄰近中山高速公路中正交流道，完善的交通及高生活機能，是該案主推賣點之一；而正在新建預售的「鑫天地2」，預計明年第三季取得使用執照及入帳。