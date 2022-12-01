梨山「山谷燈光節」今晚點燈 全國最高聖誕樹驚艷山谷

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參山處長曹忠猷表示，從12月1日開始，民眾可以脫口罩到戶外走走，將提高觀光能量 ，他希望燈光節可以延續國旅熱潮，民眾不用急著出國，也可以體驗聖誕氛圍。曹忠猷說，參山處今年在梨山已完成三處高解析度即時影像攝影裝置，網址分別是梨山賓館 https://youtu.be/EYlTvfCiNyg；攬勝樓 https://youtu.be/ydHy8nHbbXY；櫻緣丘 https://youtu.be/psFEtsp6X7I，遊客也可以透過網路直播觀賞全國最高的聖誕樹美景。
到場點燈嘉賓林詹珍妹女士登台，看到大家對她禮遇，害羞、風趣說：「我是個小姑娘，只有75歲。」引來鼓掌與笑聲，她說很高興山谷燈光節繼續舉辦，希望大家每年都到梨山過聖誕節。
活動從晚間6點熱鬧展開，梨山泰雅爾詩歌演唱、原民舞蹈、光環境藝術表演都很吸睛。這場第二屆梨山谷關燈光節活動，展期至明年1月8日。除了梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外，周邊梨山大街也布置閃亮亮聖誕燈飾，梨山新地標「耶穌堂」也用電腦燈光染色變換色彩；谷關部分在溫泉公園建造成「幻彩聖誕村」，民眾到谷關溫泉公園的「光之花園」可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。
台灣觀巴協會理事長張龍麟說，目前正有台灣觀巴行駛梨山、谷關這條路線，例如「春花夏果秋楓冬雪 福壽山梨山武陵繽紛四季之旅」台灣觀巴行程，沿台14甲線一路經清境、合歡山、武嶺，山勢綿延，景色秀麗。搭配上福壽山農場、梨山、武陵農場四季不同的風情，讓人流連忘返，一去再去；順道採買高山蔬果，送禮自用二相宜。