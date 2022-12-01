路人遭誤認被狠砍！四肢肌腱全斷 雲林3煞收押禁見獲准
雲林虎尾鎮一名蒙姓男子及其友人，25日凌晨，發現自己停放在虎尾光復路旁的賓士車，遭人潑紅漆，剛好當時正巧行經該處的王姓男子，被誤認為仇家，蒙男因此糾眾圍住王男，過程中竟有人持刀將王男砍到四肢肌腱全斷命危；檢方將蒙男等3名男子聲押，雲林地院分別以5萬元、5萬元10萬元具保。檢提出抗告，台南高分院昨日撤銷原裁定發回更裁，今（1）晚間20時重裁，依有事實足認有串證之虞羈押禁見獲准。
編輯中心／綜合報導
據了解，25日凌晨2時許，王男載朋友至建國一村光復路附近一處停車場後準備離開，卻遭蒙姓男子誤認為是仇家，將其賓士車潑上紅漆，於是夥同其他5人將王男團團包圍問話，在一陣混亂中，有人持刀對王男一陣亂砍。虎尾警分局獲報案發處發生潑漆、聚眾鬥毆案件，遂趕到現場，以優勢警力將蒙姓等6名犯嫌逮捕，其中還包含一名女性。
被誤認成仇家的王男四肢肌腱被砍斷，還自行駕車就醫，隨後被醫院發出命危通知，其妻也在臉書發文控訴，盼「能藉由社會輿論壓力請肇事家屬還我公道」。警方訊問後，將肇事6人移送雲林地檢署偵辦；檢方將蒙姓等3名男子向院方聲押，其餘3人分別以60萬、20萬、20萬交保，雲林法院分別以5萬元、5萬元、10萬元具保，雲林地檢署接獲消息後，向台灣高等法院台南分院提起抗告，於11月30日撤銷發回，遂立即於今日開庭，針對此案件是否具有羈押的原因及必要性對3名被告進行訊問。
台南高分院今日晚間8時40分重為裁定，依有事實足認有串證之虞羈押禁見獲准。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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