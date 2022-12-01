女星16歲帶球閃嫁被酸！2年後第二胎生了 湧30萬人祝福
現年18歲的日本知名模特兒重川茉彌，在兩年前因參加戀愛實境秀，與另一位大她一歲的YouTuber前田俊交往，同年8月立刻帶球閃嫁，引起日本社會關注，更遭到許多網友唱衰。如今，重川茉彌又順利產下第二胎，母子均安，再度掀起大家討論。
娛樂中心/綜合報導
重川茉彌的丈夫前田俊發文宣布，第二位孩子已於11月28日晚間6點21分誕生，重量3596公克，是個非常健康的寶寶，母子均安，同時也感謝老婆辛苦的付出，打從心底的尊敬老婆，他強調「從今以後都交給我，依賴我，我會用所有的愛保護家人。」
重川茉彌也在社群平台發文說到，雖然兒子比預產期要早3天，也比第一胎要難生，不過幸好一切都很平安順利，老公也一直陪伴在身邊，結果寶寶還沒哭，老公卻先哭了，「謝謝孩子的到來，以後我們一家四口會留下很多很棒的回憶！」她透露，雖然還在醫院休息，但她已經迫不及待要見到寶寶，貼文也吸引近30萬名網友按讚祝福。
據了解，重川茉彌在學生時期，就靠著甜美可愛的高顏值，引起關注，結果在高二那年參加實境節目《今天開始愛上你》就和17歲的YouTuber前田俊擦出火花，結果2020年3月15日才剛慶祝交往一周年，隔月就宣布懷孕，8月正式帶球閃嫁，進而遭到外界批評。所幸，夫妻倆沒有氣餒，靠著YouTube分享育兒、美妝等生活影片，努力累積人氣，感動許多粉絲。（編輯：詹鎰睿）